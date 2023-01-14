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精準預言女王駕崩　算命師揭「2023最新預測」！肯爺超慘恐坐牢

▲▼ 美國女子對2023年的預言。（圖／翻攝自TikTok）

▲ 卡羅公開2023年預言。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國一名女子去年年初預測2022年會發生的大事，包括知名歌手推出新專輯、生小孩等都一一應驗，就連英國女王去世都被她料中。她近日公開對2023年的最新預測，列出英國哈利王子和妻子梅根將有第三胎、肯爺恐怕坐牢等共23項預言，引發網友熱烈討論。

根據《太陽報》，美國20歲女子卡羅（Hannah Carroll）自稱算命師，去年年初預測英國男星哈利史泰爾斯（Harry Styles）會推出新專輯、美國歌手蕾哈娜及尼克強納斯（Nick Jonas）會生孩子、英國女王會過世等12則預言接連成真，令粉絲嘖嘖稱奇。

@hannahcarroll101 THE OFFICIAL 2023 PREDICTION LIST POST #2023prediction #2023predictionlist #2023predictions #celebritypredictions #predictions #2023 #happynewyear #happynewyears ♬ Tubarão Te Amo - DJ LK da Escócia & Tchakabum & Mc Ryan SP

卡羅1日再度在TikTok公開影片，列出2023年將發生的23件大事，包括亞莉安娜（Ariana Grande）及珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）等女星會生小孩，哈利梅根將有第三胎，妮琪米娜（Nicki Minaj）和紅髮艾德（Ed Sheeran）會發新專輯等等，影片至今累計13萬次觀看。

卡羅的2023預言

● 派瑞絲希爾頓（Paris Hilton）有小孩
● 妮琪米娜新專輯
● 蕾哈娜新專輯
● 梅根和哈利王子有小孩
● 亞莉安娜（Ariana Grande）有小孩
● 布雷迪（Tom Brady）將在退役前最後一次超級盃奪冠
● 布雷迪會和年輕模特兒或網紅一起現身
● 賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）新戀情對象會是個不有名的人
● 會有另一名巨星出面爆製作人丹施耐德（Dan Schneider）的料
● 歐森姐妹（Olsen Twins）將出面談童星時期
● 知名KPOP樂團將解散
● 贊恩（Zayn Malik）和吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）會復合
● 奧莉維亞（Olivia Rodrigo）新專輯
● 彼得戴維森（Pete Davidson）開始和非常知名的A咖女演員約會
● 泰勒絲將出席Met Gala
● 肯伊威斯特（Kanye West）將面臨牢獄之災
● 尚恩曼德斯（Shawn Mendes）新專輯
● 珍妮佛勞倫斯有小孩
● Shein再爆大醜聞
● 艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres）爆出離婚
● 連恩（Liam Payne）鬧出一世代（One Direction）下一場鬧劇
● 紅髮艾德新專輯
● 影集《星期三》將贏得一項大獎

卡羅熱愛流行文化和名人，因此她的預言多與明星有關，聲稱自己「總是有這種感覺，我知道會發生什麼事，彷彿看見某件事情發生，就像一種非常強烈的直覺」，只要有2個人的照片就能預測他們生活中的重大事件，從新工作到何時懷孕都不成問題，目前收費提供對愛情、職業或身體能量、懷孕和生育、日常生活的算命服務。

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