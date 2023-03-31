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社會 社會焦點 保障人權

《角頭》臨演賣88豬仔撈千萬　李振豪「改過向善」求交保遭駁回

記者蔡怡萍／台北報導

曾在電影《角頭》擔任臨演的竹聯幫東堂成員李振豪，涉嫌與金主黃炫逢等人誘騙88名台灣人到柬埔寨，把同胞當成「豬仔」賣給當地詐騙集團工作，獲利約1470萬元。台北地院裁定，李、黃等4名被告收押禁見，李雖向法官堅稱他沒參與此案，早已改過自新，並表示家中還有70歲癌母要照顧，但法官認為李振豪等4人有逃亡海外的高度可能，裁定延長羈押2月。

▲▼柬埔寨人口販運案，電影《角頭》擔任臨演的竹聯幫分子李振豪。（圖／記者劉昌松攝）

▲柬埔寨人口販運案，電影《角頭》擔任臨演的竹聯幫分子李振豪。（圖／記者劉昌松攝）

檢警調查，李振豪等9人，從2021年11月起，在網路上社群，假意招募民眾出國從事博弈客服、人頭貸款、A片男優等工作，實際上將每人以1萬7千元到1萬8千元不等價錢賣往柬埔寨，至少88人受害，其中僅22人獲救，李振豪等人組成的2個犯罪集團總共獲利1470萬元，北檢將李等9人起訴，台北地院認為李振豪、林晉宇、黃炫逢與陳思瑋4人為集團階層較高之核心人物，有滅證逃亡可能，裁定羈押禁見通信。

▲▼柬埔寨人口販運案，被告黃炫逢。（圖／記者劉昌松攝）

▲柬埔寨人口販運案，被告黃炫逢。（圖／記者劉昌松攝）

而4人羈押期即將屆滿時，李振豪向法官表示，他雖然有前科，但他早在數年前就「朝著完全光明的目標前進」，這個事件他沒參與也不知情，陳述事實卻都被「不足採信」四個字淹沒，遇到這次的官司，加上新聞媒體惡意渲染，又將他變成過去那個十惡不赦的壞人；他強調這次捲入官司是因為「秉持助人之心」，希望法官不要拘泥他的前科、與新聞輿論的成見偏頗，應審酌他人生經歷及改過向善的心念，且看在母親已高齡70歲，因乳癌開刀亟需他回去照顧，給予交保機會。

法院認為，李振豪、黃炫逢就起訴書內容全部否認，林晉宇、陳思瑋否認部分犯行，而4人所涉之罪均為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，客觀上足認被告李等4人有逃亡以規避後續審判及執行之高度可能，且犯行為跨國犯罪，有多名共犯在境外，潛逃出境之可能性高，因此裁定李等4人延長羈押2月，可抗告。

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