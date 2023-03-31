銀行業危機憂慮消退　美股收高141點、台積電ADR反跌0.31%

▲華爾街股市主要指數今天收高。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社紐約30日綜合外電報導

市場經歷最近銀行業的動盪後已平靜下來，華爾街股市主要指數今天收高。台積電ADR跌0.31%、收92.47元。

道瓊工業指數上揚141.43點或0.43%，以32859.03點作收。

標準普爾500指數上漲23.02點或0.57%，收4050.83點。

科技股那斯達克指數揚升87.23點或0.73%，收12013.47點。

費城半導體指數上漲51.15點或1.62%，收3208.26點。