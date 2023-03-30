三寶違停「放三角警示牌」裝死！悠哉買便當30秒片曝光　警要罰了

記者趙蔡州／綜合報導

雲林縣有民眾在斗六市雲林路一段目擊，有一名阿伯為了少走幾步路買便當，把車子直接違停在路口的網狀線上，接著打開雙黃燈、放置「三角警示牌」假裝故障，直到買完便當後才收起警示牌離開，整個過程都被後方駕駛的行車紀錄器拍下。斗六警分局表示，將派人追查，若查證屬實，將依法舉發。

事件發生在雲林斗六市雲林路一段、民生南路路口，一名黑色轎車車主27日中午11點30分許在路口網狀線上違停，為了避免被警方開罰，他還打開雙黃燈、放置三角警示牌，假裝車輛故障，接著他就走到附近的餐廳買便當，等到買完便當走回車旁，才收起警示牌上車離開。

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▲三寶為了買便當出奇招，違停「閃黃燈＋放警示牌」裝故障。（圖／翻攝自八卦村）

臉書粉絲團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」貼出這一段30秒影片，馬上吸引不少網友留言，有人說「到底是什麼信念，讓他寧可造成別人的不便，也要想辦法停在那」、「真的很敢停」、「有時間假裝故障，沒時間找停車位，可憐」、「演戲要演整套的，這有敬業」。

對此，斗六警分局表示，汽車駕駛人將車輛違停在網狀線上及交岔路口10公尺內，依《道路交通管理處罰條例》規定，可以開罰600元到1200元罰鍰，將派人追查，若查證屬實，將依法舉發。