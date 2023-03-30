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潘懷宗／高血壓治療輔助新選擇：超音波去腎神經術

▲醫師、臨床試驗、實驗室。（圖／123RF）
▲醫學界對於高血壓建立了多項相當成熟的治療選擇方案。（示意圖／123RF）

文／潘懷宗 博士、陽明交通大學醫學院兼任教授

儘管醫學界對於高血壓建立了多項相當成熟的治療選擇方案，例如：醫生通常會為高血壓患者開出降壓藥，但同時也希望他們能夠改變生活方式（減少鹽的攝入量或減輕體重）。然而，儘管採取了這些干預措施，仍然會約有三分之一的高血壓患者無法將血壓控制在理想範圍內（達標率）。正因為病患的血壓控制達標率不如預期性的高，甚至還有下降的趨勢，於是造成了高血壓依然還是心血管疾病發生率和死亡率的主要原因，深入探究治療和達標率之間的落差，其原因是相當複雜且多面向的（包括病人服藥順從性和耐藥性高血壓等等），在此先不詳述。因此，科學界一直都想要開發出可以降低高血壓的新興另類療法，特別是利用儀器設備的手術治療，其目的就是希望在高血壓治療指南中推薦的兩種方法（生活方式改變和抗高血壓藥物）之外，開發出第三種方法，以便彼此能夠互相搭配並結合使用，以期能讓病患的血壓控制達標率進一步的提高。

經由血管，進行「去腎臟交感神經手術」（Renal Denervation；RDN），近期已經成為醫學界考慮拿來治療高血壓的一種輔助方法，現階段臨床試驗所使用的RDN手術系統是利用專門設計的導管，經血管到達腎臟，然後將腎臟的傳出和傳入交感神經同時加以去除，進而減少交感神經的刺激興奮活動，達到降低血壓的目的。這樣的手術方法和設備，在早期臨床試驗時，曾經出現不一致的手術結果，但經過多次的設備和手術優化後，目前利用超音波RDN（uRDN）的手術設備和方法已經可以實現更為安全、有效和可以重複的結果，並達到血壓下降的一致性。

▲心、肺、腎。（圖／123RF）
▲部分高血壓患者是由於腎臟交感神經過度活躍所造成的。（示意圖／123RF）

2023年2月28日，美國哥倫比亞大學醫學系教授科坦醫生（Ajay Kirtane），同時也是介入性治療的心臟病專家／心導管室主任，和法國巴黎大學的研究人員共同在《美國醫學會心臟病學雜誌》（JAMA Cardiology）發表了一項臨床試驗的論文報告，結果證明，這項uRDN的手術方法可以有效降低高血壓患者的血壓，特別是已經用藥後但控制不佳者。科坦教授面對媒體時說道，在他的病人中，有許多患者雖然付出了許多努力，像是改變生活方式和持續藥物治療，其血壓卻仍然無法控制在目標範圍內，而長時間沒有控制好的高血壓就會導致繼發性的心臟病、中風和不可逆轉的腎臟損傷（最終也可能洗腎），像這些沒有達標的高血壓患者就可以選擇這項uRDN的輔助手術，雖然該方法目前僅限於臨床試驗使用，但不久的將來，應可獲得FDA核准上市，且在門診手術中即可執行，相當方便。

醫學研究已經知道，部分高血壓患者是由於腎臟交感神經過度活躍所造成的，如此一來，就會引發鈉離子滯留在血液中，同時腎臟會釋放升高血壓的激素，當然，在老年人群中，高血壓也會因為血管變硬而產生，所以，目前降壓藥物是循多種不同的方式，來達到降低血壓的目的，像是通過擴張血管、去除血液中多餘的液體或阻斷升高血壓的激素等等，但這些藥物中，卻沒有直接針對腎臟交感神經活性的。由於這項uRDN的手術可以讓腎臟過度活躍的交感神經鎮靜下來，於是阻斷了導致高血壓的信號，最終讓血壓降低。

此次臨床試驗共有506位高血壓病人參加，88名黑人（17.4%），378名白人（74.7%）和40名其它人種（7.9%），男性354人。另外，患者現階段所使用高血壓藥物的數目從單純生活控制（0）、一種藥物釋（1）、兩種藥物（2）以及甚至是三種以上（≧3），都均勻分布。對於患者的血壓無法通過3種或更多的降壓藥控制者，則稱為耐藥性高血壓患者，這些患者在被邀請進入試驗後，均改用統一的3種藥物，並要求所有人都使用相同劑量，其中包括鈣離子通道阻斷劑、血管緊張素受體拮抗劑和利尿劑，經過4週的穩定期後，才開始分組與手術。另外，除上述使用≧3種的患者外，其餘患者則須經過停藥4週的清除期，確定原本的藥物作用完全清除後，才進行隨機分組與手術。最終手術組有293人，年齡平均為54.2歲，假手術組有213人（僅做腎臟動脈血管造影，病人毫不知情），年齡平均為53.9歲。

▲量血壓,血壓,血壓計。（圖／記者嚴云岑攝）
▲量血壓。（示意圖／記者嚴云岑攝）

經過穩定期和清除期後，手術組白天平均收縮壓為150.3／舒張壓為93.6 mmHg，控制組為150.8／93.8 mmHg，並無統計上的差別。進行手術時，病患均使用眼罩、耳機和鎮靜劑，因此並不知道自己是屬於哪一組，手術是通過一根細導管插入腿部或手腕的靜脈並到達腎臟。手術組的平均手術時間為78.1分鐘，大多數患者僅使用清醒鎮靜或監測麻醉，所有手術組均成功進行了雙側腎交感神經去除（7例患者除外）。術後，患者持續維持不知情，由於安全性良好（有1例在手術後21天猝死，但經裁定與手術無關），高達98.6%的患者在同一天或第二天出院，並接受醫生追蹤和血壓量測，患者的腎小球過濾率在2個月內均保持穩定。若以術後2個月整的血壓值顯示，手術組患者的收縮壓下降了8.5 mmHg到達平均值為141.8 mmHg，而假手術組的收縮壓則僅僅降低了2.9 mmHg 來到了平均值147.9 mmHg，顯示手術組確有良好的降壓效果。另外，若以血壓低於135／85 mmHg的目標值下，手術組有24.2%的患者達標，而假手術組只有12.3%達標，也就是說，接受手術治療的患者達到目標血壓值的人數是假手術組的兩倍。

研究人員認為，這個手術在未來上市後，對於未達目標值的高血壓患者，就可以拿來作為藥物治療和生活方式改變以外的一項輔助手段，希望通過控制血壓達到目標值後，進而能夠阻止腎臟的損傷和其它因不受控制血壓所造成的不良影響，嘉惠眾多病患。

參考文獻:
1. Ajay J. Kirtane et al. Patient-Level Pooled Analysis of Ultrasound Renal Denervation in the Sham-Controlled RADIANCE II, RADIANCE-HTN SOLO, and RADIANCE-HTN TRIO Trials. JAMA Cardiology, 2023; DOI: 10.1001/jamacardio.2023.0338

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