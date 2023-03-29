每排設1位「專業戰傷救護」人員　軍醫局：113年達到

軍聞社／記者葛芃欣臺北28日電

為提高國軍醫療人員戰傷救護能力及人員訓練，國防部軍醫局28日責由三軍總醫院與衛訓中心於國防醫學院辦理「戰傷救護TCCC訓練課程」，由軍醫局局長蔡中將主持，以提升戰時醫療處置與應變能力。

訓練課程包含「戰傷救護發展」、「敵火下救護簡介及傷患收集點照護」、「後送照護各項救護作為」、「戰傷照護鏈架構及其剖析」、「現代戰傷全方位軍醫—赴美交流經驗分享」、「胸部創傷評估與處置」、「腹部創傷評估與處置」以及「裝備陳展」等部分。

蔡局長致詞時表示，軍醫局近年持續推展戰傷救護訓練工作，並借鏡國際間戰爭經驗及美軍戰傷救護觀念，使第一線作戰官兵具備自救互救技能，以符合國軍戰傷救護需求，期能儘早建置部隊戰傷救護能量，於113年達到每排能有1位「專業戰傷救護」人員。

蔡局長提到，國軍醫院必須積極培養戰傷救護教學及處置能力，以建立基礎戰傷救護能量。此外，三軍總醫院應建立專業戰傷醫療能量，包含充實二級衛勤能量的「前進外科小組」和三級衛勤（國軍醫院）的創傷治療與處置，以全方位建置國軍戰傷救護能量。

蔡局長強調，戰傷救護和戰傷醫療是軍醫重要的基礎，也是軍醫存在的價值，在戰爭發生時，更是保存有生戰力和維持國軍作戰韌性的重要關鍵，各軍醫單位要積極參與相關師資培育和處置能量，以達到「健軍衛國」的目標。