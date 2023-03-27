怪男假扮警察攔車叫囂！再對員警飆罵三字經...被上銬下場慘

記者戴上容／新北報導

新北市五股區日前出現一名怪男，他穿著警察背心，當街攔下一輛轎車叫囂並拍打車窗，被害車主趕緊路下影片自保；蘆洲警方獲報到場，該男已離去，警循線找到這名28歲邱男，但邱男精神恍惚、對著警員飆罵，遭上銬帶回，訊後依妨害公務、強制罪、冒充公務員而行使其職權者等罪嫌移送法辦。

▲怪男假扮警察攔車叫囂！失控拍窗行徑全都錄 。（圖／記者戴上容翻攝）

這名28歲邱姓男子過去有露鳥等不良紀錄，前天（25日）上午6時許，邱男再度穿著印有警察字樣的背心、自備哨子、指揮棒、爆閃燈，騎車行經五股自強路時，疑與一部轎車發生行車糾紛，邱當街攔下對方停在大馬路上叫囂，對方趕緊錄影自保。

影片中可見，邱男站在駕駛座旁叫囂「沒關係，你錄到我，侵犯我的隱私權」、「侵犯人權你知道是甚麼嗎？」甚至敲打車窗，駕駛始終拿著手機錄影蒐證並低聲疾呼「警察到底到了沒？」未受到挑釁，邱男最終悻悻然騎車離去。

轄區德音派出所警員到場時，邱男早已騎車離去，駕駛雖表示並無損失，不願追究，但警方仍主動介入偵辦，透過車牌迅速掌握邱男身分，前往住處通知他到案配合製作筆錄釐清事發經過。

邱男一見到真警察到場，他精神恍惚、情緒激動，對著警員飆罵三字經，最終遭上銬押至帶回偵訊，訊後被依刑法第158條第一項「冒充公務員而行使其職權者」、強制罪以及妨害公務等罪嫌移送法辦。