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Apple Watch血糖檢測還要等　外媒：至少需3年以上

▲Apple Watch血糖檢測還需要一段時間才能問世。（圖／MacRumors）

▲Apple Watch血糖檢測還需要一段時間才能問世。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

彭博社記者 Mark Gurman認為，專為 Apple Watch 設計的血糖監測技術不太可能在幾年內推出，主要是因為仍有許多相關技術需要突破。

今年 2 月，Mark Gurman 表示，蘋果在無創血糖監測技術方面取得了重大進展，使糖尿病患者和其他人無需刺破皮膚進行血液檢測即可檢測血糖水平。

蘋果的系統顯然使用了矽光子晶片，將激光發出的光照射到皮膚下，以確定體內葡萄糖的濃度。Mark Gurman 表示蘋果仍然需要完善算法和機載傳感器才能將這項技術推向市場。至關重要的是，還需要將其縮小到能夠裝入 Apple Watch 小而薄的封裝中的模塊尺寸。Mark Gurman 認為這個過程「至少還需要三到七年」。

蘋果在 2010 年收購 RareLight 後開始研究替代葡萄糖監測方法，隨後 Avolante Health LLC 的初創公司在一個秘密設施中開發該技術，然後將其移交給探索性設計集團 （XDG )。

蘋果在過去 10 年中一直在進行人體試驗，並尋求能夠警告 Apple Watch 用戶是否處於糖尿病前期，以鼓勵他們在糖尿病發展之前改變生活方式。外界傳出，目前正在就獲得該技術的監管批准進行討論。

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