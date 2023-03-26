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賴品妤：陸拿「老人看病錢＆棺材本」建交宏都拉斯

▲▼民進黨籍立委賴品妤。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委賴品妤今發文諷刺中國大陸。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

外交部長吳釗燮26日上午9點半正式宣布與宏都拉斯斷交，2小時後中國政府也火速宣布與宏都拉斯建交，時值中國民眾因不滿醫保改革減少個人醫保給付，上月開始掀起「白髮革命」，民進黨立委賴品妤便諷刺說，難不成是中國拿其老人的看病錢跟棺材本去買台灣的友邦？民進黨發言人、新北市議員卓冠廷也表示，中國將人民的看病錢以及棺材拿去買外交，眼下或許對宏國「很實惠」，只能說「祝福」。

賴品妤今天透過臉書批評，宏都拉斯今天正式宣布與台灣斷交，國民黨卻炮口對內，大罵執政黨及外交團隊，同時，明日就要前往中國的前總統馬英九也稱「兩岸交流必須擴大」。她指，宏國此次大開口勒索台灣20億美元，且在台方收到信件的隔天就透露要跟中國建交，讓外交人員毫無時間溝通處理，分明是一場政治操作的劇碼。

賴品妤質疑，中國買下宏都拉斯友誼的實際金額為「50至60億美元」，而且這還是在中國刪減其國內醫保補助7成、砍喪葬補助過半後發生的事，難不成是中國拿其老人的看病錢跟棺材本去買台灣的友邦？這難道不是中國送給馬英九的伴手禮？難道不是從中國到國民黨一同演出的大戲？

民進黨立委蘇巧慧也表示，國民黨不但沒有為台灣說話的志氣，反而在如此氛圍下歡欣鼓舞要訪中，難怪連中國網友都留言嘲諷國民黨是「要飯的」。她表示，中國疫情後因經濟表現不佳，大砍7成長者的國民醫療保險，喪葬補助剩下不到一半，引發老年人聚眾抗議的「白髮革命」，卻不積極解決民怨，而去支付近60億美元來買走台灣的邦交國，這就是極權國家不顧民眾生計的統治模式。

民進黨立委林靜儀表示，若台灣必須用25億美金來維持邦誼，站在國會議員監督預算、堅持國際援助專業的立場，她不同意，因為這種金錢競逐的外交政治是不合理的，很遺憾長期以來外交人員與各種農業、技術團專家團隊在宏都拉斯的努力，此時劃下句點，此外，獨裁的中國可以不受監督的隨手要承諾提供60億美金「援助」，這根本是民主制度不允許的事。

卓冠廷亦指，宏都拉斯寫給我國的「威脅斷交信」，簡直就是一張報價單，令人遺憾，宏國顯然對中國存在不切實際的幻想，不只向我國索取高額的經濟援助，也向中國求援，更將兩國雙方提供的援助方案進行「比價」，事實上，中國承諾的援助只是強弩之末。

卓冠廷說明，中國今年才因財政困窘，大砍老人的醫療與喪葬補助，引起國內抗議，現在才知，中國將中國人的看病錢以及棺材拿去買外交，而過往邦交國因接受中國的承諾與我斷交，卻深陷債務風波，例子比比皆是，宏國與我斷交後立刻與中國建交，眼下或許對宏國「很實惠」，但他只能說「祝福」。他指出，過去合作不一定愉快，未來恕難配合，台灣會走出自己的路。

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關鍵字：

宏都拉斯台灣中國中華民國斷交友邦

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