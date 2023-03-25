新北義消值勤一半突倒地...CPR+電擊救回　出院後燦笑謝2恩人

▲新北義消突倒地，他倆緊急CPR+電擊救回，王先生出院後獻花感謝恩人。（圖／消防局提供）

記者戴上容／新北報導

新北市一名50歲義消顧問王先生，去年6月10日凌晨執勤時因心肌梗塞，突然失去生命跡象，鷺江分隊隊員蕭聘議及謝宇威事發當下緊急對王先生CPR及8次AED電擊後送醫治療，王先生之後順利恢復正常生活；新北市義消總隊第三大隊義消，為感謝第三大隊各分隊於去年成功41位命危患者康復出院，特地頒發獎勵金，感謝救護人員辛勞。

消防局第三大隊義消幹部暨顧問今25日辦理大隊聯誼會，凝聚義消、警消人員向心力、培養救災默契。消防局第三大隊會中表示，去年出勤436位到院前停止心跳呼吸的患者，成功挽救其中41位患者康復出院。

消防局在會中分享，義消顧問50歲王先生去年6月10日凌晨出勤時，突停止心跳呼吸，鷺江分隊隊員蕭聘議及謝宇威於現場評估為心肌梗塞，經高品質CPR及8次AED電擊(整流)及送醫治療後，王先生恢復正常生活，康復後王先生及家人至分隊表達謝意，家屬表示，感謝救護人員的救命之恩並對救護專業與不放棄的堅持給予高度肯定。

新北市第三救災救護大隊陳志德大隊長表示，感謝義消幹部的認同與支持，本大隊腹地廣大，轄內三芝、八里地區送醫距離遠且患者年齡偏大、救護不易。

為強化救護人員對於患者生命徵象敏銳精準評估、瀕死呼吸辨別、高品質CPR、急救處置及整流電擊等，每週分隊於常訓中由教官及高階機動救護員辦理救護情境訓練，期望藉由訓練及應用成功挽救患者生命，持續提升OHCA康復出院率，以建構新北安全城市。