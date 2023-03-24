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大陸 大陸焦點 特派現場

上海春日園遊會　台灣商品超吸睛

記者趙禕/上海報導

聽著「阿里山的姑娘」的美妙旋律，大口咬著美味的台灣香腸和經典紅葱醬拌麵，再抿一口金門高梁酒，這麼暢快的享受就在上海全球匯園區的台灣商品中心裡。

▲上海自貿區全球匯今、明兩天舉辦一場「春天來和我約匯吧」春日園遊會。（圖／記者趙禕攝）▲上海自貿區全球匯今、明兩天舉辦一場「春天來和我約匯吧」春日園遊會。（圖／記者趙禕攝）

一場「春天來和我約匯吧」春日園遊會主題活動，今明兩天在上海自貿區裡的全球匯園區舉辦；由30多家台灣品牌商家組成的台灣商品中心帶來了上百種各具特色的台灣商品在現場展售，參加活動的民眾可以盡情的試吃好吃的台灣食品、品嚐台灣咖啡，還可以參加套圈遊戲抽取神秘禮物，因為套圈的距離故意設的很近，幾乎是人人有獎；有吃、有喝、又有玩的歡快盛宴讓台灣商品中心展區大受歡迎、吸粉無數。

▲台灣商品中心展區在春日園遊會主題活動裡有吃、有喝、又有玩，吸粉無數。（圖／記者趙禕攝）▲▼台灣商品中心展區在春日園遊會主題活動裡有吃、有喝、又有玩，吸粉無數。（圖／記者趙禕攝）

▼台灣商品中心展區在春日園遊會主題活動裡有吃、有喝、又有玩，吸粉無數。（圖／記者趙禕攝）

金門高梁酒攤位在這次活動裡非常受歡迎，因為民眾不但可以品嚐真正的金門高梁酒，現場還教大家如何從18個防偽設計中辨別真貨與假貨，包括看嚴絲合縫的鋁製瓶蓋「防偽蓋」封口，看由印鈔廠生產、採用高難度「防偽印鈔技術」製作的產品標籤，標籤上的微小字、隱形圖文、螢光纖維絲、紫光燈照射反應等防偽要點，以及凹版連續隱藏圖紋、折光變色墨、撕裂破壞顯跡效果、平板螢光墨等製作特點和觸感明顯的紋理效果。

▲金門高梁酒攤位在現場教民眾如何辨別真、假酒，並讓大家品嚐真正金門高梁的醇香滋味。（圖／記者趙禕攝）▲金門高梁酒攤位在現場教民眾如何辨別真、假酒，並讓大家品嚐真正金門高梁的醇香滋味。（圖／記者趙禕攝）

位在上海自貿區的台灣商品中心由兩岸企業家峰會授權、上海自貿區管委會授牌，去年才從上海富特北路舊址遷進全球匯新家，和其他國家商品的展區相比大了很多，由大潤發集團負責營運。運作五年多來，累計引進台灣商品品牌數234個，營業額達到人民幣1.8億元。

大潤發旗下高鑫零售有限公司快消商品部總監蔡東霖表示，在台灣商品中心的台灣品牌商品主要以食品、飲品和民生用品居多，在這裡以展示為主，銷售是其次，透過現場展示讓大陸的經銷商、代理商在這裡看到產品實物，促成兩岸商家合作。

▲台灣商品中心的佈置台味十足。（圖／記者趙禕攝）▲台灣商品中心的佈置台味十足。（圖／記者趙禕攝）

除了現場長期展示之外，他們還會帶台灣品牌參加大陸各地的商貿展覽拓展商機，在大陸的天貓電商開設台灣商品旗艦店，更透過大潤發在大陸500多家門店的實力提供多元的推廣資源。最重要的是，為了協助台灣品牌打開大陸市場，這些推廣服務都不收取費用，藉此為兩岸商貿做出更多貢獻。

兩天的春日園遊會主題活動除了有大力度的折扣之外，還有法式藝術生活免費體驗、後備箱集市、遊藝競技、飛盤塗鴉、酒瓶上的春天等有趣活動，和一場「我和春天有個約『匯』音樂展演」。

▲▼兩天的春日園遊會還有許多精彩的活動和音樂展演。（圖／記者趙禕攝）▲▼兩天的春日園遊會還有許多精彩的活動和音樂展演。（圖／記者趙禕攝）

▲▼兩天的春日園遊會還有許多精彩的活動和音樂展演。（圖／記者趙禕攝）

全球匯園區是上海自貿區管理局和外高橋集團股份公司合力打造的園區，匯集了自貿區裡各國及各地區中心、國際酒類、化妝品、鐘錶珠寶、進口商品直銷中心等6大消費類專業貿易服務平台，由上海市外高橋國際貿易營運中心有限公司運營，為入駐企業提供高品質展示空間、一站式貿易服務，並通過區內外貿易促進及商業對接活動，搭建中國和世界各國的貿易、文化、投資等多領域的雙向交流平台。

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