毒蟲瞎扯「哈密瓜口味咖啡包不是毒」　警1個動作讓他秒認了

▲▼新北市淡水區林、羅兩男涉嫌販毒被警逮捕移送法辦。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北淡水警方日前查獲一件毒品案件，向上溯源追查鎖定林男涉嫌販賣毒品，鎖定淡水區20歲林男及22歲羅男涉嫌販毒牟利，22日晚上在淡水一處工廠外攔下林男，搜扣身上毒咖啡包，林男瞎扯「是哈密瓜口味咖啡包，不是毒」經搜索，再逮共犯羅男，查扣其他毒品及6萬5千不法所得，警詢後依毒品罪嫌將2人移送法辦。

淡水警方日前查獲一件毒品案件，向上溯源查出林男涉嫌販賣毒品。林姓男子與從事木工工作的羅姓男子兩人各有多項前科，同租住在新北市淡水區北投子一處工廠內套房從事不法活動，而經警蒐證，該處疑為幫派聚集處所。

22日晚上7時許，警方見時機成熟，在林男返家之際，衝前將他攔下盤查，果然在林男身上搜扣30包毒咖啡包，不法所得6萬5000元及手機1支，林男被抓後一度瞎扯「這是哈密瓜口味咖啡包」否認是毒品。

經警搜索其租屋處，再逮另名共犯羅男，連同現場搜扣毒品大麻、K他命、359包毒品咖啡包等證物，一併帶回偵辦。偵詢時，林、羅2人坦承共同持有，但否認販賣，偵訊後仍依違反毒品危害防制條例，將林、羅兩嫌移送法辦。

淡水警分局表示，近來執行「清源專案2.0」及「社區警政再出發」主要是運用轄區治理理念，布建友善通報網，以主動發掘並清除犯罪根源。警方將持續打擊不法犯罪，特別是危害身心巨大毒品犯罪，強力掃蕩毒品，斷絕來源，有效達成淨化治安環境，確保社會安寧，讓人民免於毒品的荼害。