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烏克蘭將「發起大反攻」！俄軍包圍巴赫姆特無果　早已萎靡不振

▲▼ 烏兵在巴赫姆特附近向俄軍陣地發射2S7自走砲。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏兵在巴赫姆特附近向俄軍陣地發射2S7自走砲。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯圍攻烏克蘭東部地區巴赫姆特長達4個月，仍然無法拿下該城市，戰況陷入膠著，然而俄軍一開始以極盡殘暴的方式進攻，更讓巴赫姆特戰役被稱為「絞肉機」。如今烏克蘭宣布，由於代表俄國的傭兵組織「瓦格納」在當地的兵力被大規模消耗，因此烏軍將會利用這個機會，在不久的將來發動反攻，就像先前成功收復基輔、哈爾科夫等地一樣。

根據《路透社》報導，烏克蘭陸軍最高指揮官瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）表示，「俄國的傭兵組織瓦格納不斷失去大量兵力，無力再進攻，因此烏軍將會利用這個機會，就像過去在基輔、哈爾科夫（Kharkiv）、巴拉克列亞（Balakliya）以及庫普揚斯克（Kupiansk）一樣，收復這片土地。」

▲▼烏克蘭東部巴赫姆特前線烏軍。（圖／路透）

▲▼烏克蘭東部巴赫姆特前線烏軍。（圖／路透）

▲▼ 前線巴赫姆特附近，烏兵站在T-64坦克上 。（圖／路透）

莫斯科當局尚未針對烏軍的這項說法做出回應，但是瓦格納創辦人普里格津日前就曾發表聲明警告，烏克蘭即將進行反攻。他在一封寫給俄國國防部長紹伊古的信件中提到，烏克蘭打算切斷瓦格納與俄羅斯正規軍隊間的聯繫。

被派駐在巴赫姆特以北前線附近的《路透社》記者指出，根據在當地觀察到的現況，俄軍在巴赫姆特的勢力的確正在逐步減弱。而在巴赫姆特北部郊區蘇勒答爾以西的一個村莊，俄軍炮擊的程度比前幾天明顯減弱許多。一名烏軍士兵指出，以往俄軍1天可能會發動5至6次空襲，但現在1天只會有一次直升機襲擊。

俄軍放緩在巴赫姆特的攻擊強度，也可能代表莫斯科當局打算將部隊與軍力資源轉移至其他地區。軍事分析專家直言，下一個目標很有可能就是烏東地區南部的阿夫迪夫卡（Avdiivka）。

巴赫姆特是俄羅斯進攻的重點之一，在此更發生過二戰以來歐洲最血腥的步兵戰鬥，雙方損失慘重，同時也被稱為是「絞肉機戰役」。正因如此，一旦巴赫姆特發生任何局勢上的變化，都將成為焦點。

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