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台灣史上最狠「殺人魔」　行刑式槍決奪7命

管鐘演身背7條人命。（圖／報系資料照）

▲管鐘演身背7條人命。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

回顧台灣治安史上，不乏駭人聽聞的刑事案件，然而談到最兇殘的殺人魔，就不得不提身背7條人命、殺人時對準頭部開槍的管鐘演。管鐘演犯下的4起殺人案皆與他無冤無仇，有時只是為了劫財，有的則是收錢辦事，甚至曾因為被拉客不高興，就以行刑式開槍奪命，甚至被警方認證為「本國史上最狡詐的匪徒」。

據了解，管鐘演原先是強盜集團的成員，曾因涉嫌詐騙等罪名被判7年2個月徒刑，於1985年11月假釋出獄，之後曾經以計程車司機為業，但他出獄後因染毒甚深，每次缺錢花用就會隨意殺人搶劫。

1988年2月14日，管鐘演夥同吳錦燦、劉漢屏以租屋為藉口，進入台中市廖厚遇、李慧君夫婦住處，持藍波刀、番刀挾持2人洗劫財物，但因廖厚遇反抗，管先持藍波刀連刺廖背部9刀致死，李女發現後尖叫求救，也慘遭管連刺胸口18刀當場斃命。

刑大幹員捕獲槍擊要犯管鐘演時，在其身上起出２把中共黑星手槍。（圖／報系資料照）

▲刑大幹員捕獲槍擊要犯管鐘演時，在其身上起出２把中共黑星手槍。

隔年11月21日清晨，管鐘演又與李有世、黃松青等人另組強盜集團，分持手槍、開山刀進入豐原建材行老闆楊春田住處，管一進門就持槍朝女主人楊何月彩、女兒楊雅雯頭部連開4槍斃命，接著逼問楊春田保險箱密碼被拒，又開槍殺死他，一家3口慘遭滅門。

不久後，管鐘演受託行刺艋舺龍山寺口角頭老大綽號「阿肥」的林復雄，又因不滿理髮廳經理蔡銘洲向他拉生意，而將蔡開槍打死。同時，他還涉嫌性侵２名售樓小姐，並因收受150萬新臺幣的報酬，砍殘了一名陳姓男子。中華民國警方認為，「管鐘演是本國史上最狡詐的匪徒」。

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