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南投飯店貴爆「沒1萬住不起」　這家住宿率還達9成

涵碧樓2022年房價、營收雙雙創新高，平均住房率8成9也是全台最高，鄉林集團董事長賴正鎰年初開心宣布「再開第二家涵碧樓！」（圖／翻攝涵碧樓臉書、趙世勳攝）

▲涵碧樓2022年房價、營收雙雙創新高，平均住房率8成9也是全台最高，鄉林集團董事長賴正鎰年初開心宣布「再開第二家涵碧樓！」（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

放眼中台灣，日月潭湖畔的2家南投飯店涵碧樓與雲品溫泉酒店，成了疫情下最大「受惠者」。據交通部觀光局資料及CTWANT記者觀察，這2家飯店2022年營收不只追過疫情前表現，還超出3~5成，羨煞全台同業。投資涵碧樓的鄉林集團董事長賴正鎰年初舉辦春酒，開心宣布「再開第二家涵碧樓！」

交通部公布2022年觀光旅館營運統計，台中市觀光旅館由台中長榮桂冠酒店以5.6億元營收奪冠，勤美集團及太子建設共同成立的台中金典酒店則以4.8億元，超越前年亞軍、製鞋龍頭寶成集團投資的裕元花園酒店。

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台中長榮桂冠酒店今年適逢30週年慶，深耕台中30年，業者表示感謝消費者長期的支持與愛護，在疫情期間的相挺，才有如此優秀的佳績。（圖／台中長榮桂冠酒店提供）

▲台中長榮桂冠酒店今年適逢30週年慶，深耕台中30年，業者表示感謝消費者長期的支持與愛護，在疫情期間的相挺，才有如此優秀的佳績。

對於去年繳出漂亮成績單，台中長榮桂冠公關經理陳怡如表示，2021年底即開始布局隔年整體銷售方向，包括銷售平日住宿券，另因應國旅客層增加館內活動設施及提升房間舒適度，以一泊二食來增加客單價，5~8月則以會議加住宿為主，一併帶動餐飲的營收，使得7月國旅大爆發時，1個月就售出近9,000間客房，全年度整體約83,000間房，2022年幾乎已經快回到疫情前的整體銷售數字。

除了住房外，台中長榮在餐飲部分也積極開發各式中西式冷凍食品和即時外帶，陳怡如表示，疫情期間最高一餐賣出超過500個便當，以往只有在年節才出現的即時年菜外帶，在各式節慶中也紛紛上場。

而今年因櫻花祭人潮爆滿，使九族文化村不得不緊急公告，要大家「去別處玩」，從擠爆的遊玩人潮就可看出南投飯店住宿需求熱度。據2022南投觀光旅館營收統計，雲品溫泉酒店日月潭總營收10.1億元，較2019年8億元成長約3成；被網友譽為「一生一定要住一次」的頂級酒店涵碧樓，去年營收則有7.4億元，較疫情前成長達5成。

今年2月底，九族櫻花祭一早就湧入大批遊客，讓業者急發公告呼籲民眾可轉往別處遊玩，少了國際觀光客的造訪，日月潭仍是國人熱愛的旅遊景點。（圖／翻攝九族文化村臉書）

▲今年2月底，九族櫻花祭一早就湧入大批遊客，讓業者急發公告呼籲民眾可轉往別處遊玩，少了國際觀光客的造訪，日月潭仍是國人熱愛的旅遊景點。

若以單一旅館酒店平均房價變化來看，南投的雲品溫泉酒店從2019年的8,188元，漲為14,563元，漲幅高達77%，且雲品去年改變房價策略，採用浮動房價，最高還賣到3萬多元，這還不含總統套房的16萬元；涵碧樓2019年平均每晚要1.4萬，去年漲到1.6萬元，比起疫情前高出近2000元，也是國內住宿最貴的觀光飯店。疫情多數飯店苦哈哈，南投飯店卻有超水準表現，羨煞全台飯店業者。

賴正鎰表示，涵碧樓開幕20年來，還能夠維持9成以上的高住房率，主要是客人回宿率高達45%，最高有回住超過50次的，30次以上也不在少數，多以3天2夜居多，甚至住宿長達1周，疫情期間有更多客人一住就是1個月。

南投飯店營收王由雲品溫泉酒店日月潭以總營收10.1億元拿下，疫情不受影響，2019年至今房價漲幅高達77%。（圖／翻攝雲品溫泉酒店日月潭臉書）

▲南投飯店營收王由雲品溫泉酒店日月潭以總營收10.1億元拿下，疫情不受影響，2019年至今房價漲幅高達77%。

賴正鎰分析近3年市場的變化，因疫情期間國人都留在國內，郊外、風景區旅遊景點一房難求，加上政府調整薪資、物價波動等因素，觀光旅館調整房價；另一方面，相對國人對於住宿的品質要求也比以前高，也因此警覺到生意要好，必須提升服務品質。

涵碧樓於2022年房價、營收雙雙創新高，平均住房率8成9也是全台最高，讓賴正鎰對於自家飯店品牌信心滿滿，年初舉辦媒體春酒時笑得合不攏嘴，開心分享，打算要在老家雲林再打造一座涵碧樓。據了解，總投資額逾20億元，最快今年定案、明年動工，希望5年內完工。

而日月潭另一地標建築，同時也是蔣公行館舊址的日月行館，則於去年10月由中信金控於代子公司台灣人壽宣布，斥資約7.8億元買下南投日月行館99%股權。而當時業界傳聞台壽將遴選新的經營團隊，合作對象以國揚集團旗下的漢來大飯店機會最大，不過此消息未被證實，日月行館目前也已停業。

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