海巡署2偵查員酒駕公務車！怕懲處竟竄改派車單　下場慘了

記者郭世賢、陳韻如／台北報導

海巡署基隆查緝隊爆出2名偵查員開公務車外出，被警方抓酒駕，但沒想到2人為了掩蓋酒駕情事，竟還竄改派車單，直到21日才遲報出勤紀錄，而被上級發現。對此，海巡署偵防分署表示，事發後已立即派員前往基隆查緝隊調查，發現確有此事，目前已訂於24日召開人評會依調查結果檢討人員疏失，核予相關處分。

▲海巡署2偵查員酒駕公務車被抓包，竟還竄改派車單。（圖／記者郭世賢翻攝）



據悉，基隆查緝隊黎姓、游姓偵查員15日配合移民署北區事務大隊台北專勤隊執行專案任務返隊時，被北市警方酒測臨檢，酒測值達0.2毫克，當場被扣車並開單告發。沒想到，2人事後為了掩蓋酒駕事實，還竄改派車單里程數，直到21日才遲報出勤，但最後仍東窗事發，被上級發現。

對此，海巡署偵防分署證實此案，並發布新聞稿表示，分屬在接獲通報後，立即派員到基隆查緝隊調查，發現確有報載開公務車酒駕及派車不實之情事，並將於24日召開人評會依調查結果檢討人員疏失，核予相關處分。

海巡署強調。對於同仁酒駕、風紀、品德及操守極為重視，一向採取 「零容忍」及秉持「勿枉勿縱、決不護短」原則嚴正處理，並要求各級主管及督察與政風人員，確實負起勤教嚴管責任，落實考核工作，發現違法、違紀徵候，將依法嚴懲不貸，以端正公務員廉潔品操。