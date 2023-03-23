見狒狒「一路向北」　作家神推理去這！網笑噴：記得帶會員卡

▲逛大街的狒狒一路向北。（圖／翻攝自黃志杰臉書）

網搜小組／鄺郁庭報導

桃園市街頭有狒狒出沒逛大街！第一時間傳聞是六福村脫逃東非狒狒，後遭否認「園內狒狒數量沒有少」，也有專家認為，照片中看起來疑似豚尾狒狒，話題意外引發關注。就有作家淡定推理，「有人整理狒狒的路線圖，一路向北。我看完覺得不用擔心，照這路線看來，牠應該只是要去中壢 Costco」，讓網友笑噴。

作家謝知橋在臉書分享狒狒行蹤路線圖，「有人整理狒狒的路線圖，一路向北。我看完覺得不用擔心，照這路線看來，牠應該只是要去中壢Costco。」並在留言處繼續推敲，「順帶一提，桃園是樂天桃猿主場，牠逛完Costco，應該會去棒球場。」

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▲作家推理，認為狒狒只是要去中壢好市多。（圖／記者董美琪攝）

貼文一出，馬上有人跟著起鬨，「會不會球賽時出現『讓我們歡迎吉祥物入場』」、「原來是去上班啊」、「別人吉祥物都是布娃娃，只有桃猿最誠懇」、「原來是新入職員工。」謝知橋還繼續當「鍵盤柯南」，「經典賽太熱血，忍不住報名。」

還有人幫忙「完整路線」，「你在地的，接著去華泰，再搭高鐵」、「之後再到機場離境」、「明明就是要先去中央大學」、「不是要上快速道路嗎？」整串看下來，其他網友都笑翻，「希望牠記得帶會員卡」、「原來是想吃披薩啊」、「買個牛肉捲」、「我飄向北方，別問我家鄉。」