男工地偷2萬電纜「賤賣500元」　明顯外套露餡...網咖被逮

▲打零工男騎腳踏車在工地外徘徊。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

沈迷網咖的38歲周姓男子，平日打零工為生，因缺錢花用竟將腦筋動到工地電纜上，趁深夜竊取電梯用電纜(3條各20米、價值約新台幣2萬元)，經工地負遭人發現後報警，經警方過濾比對發現一名騎乘腳踏車，及身穿明顯橘紅色條紋外套的周男涉有重嫌，22日晚循線在網咖內將他逮捕，但他所竊電纜則賤賣500元後早已花完。

▲並將腳踏車放置他處後再徒步潛入工地內竊取電纜。（圖／記者楊熾興翻攝）

桃園市中路重劃區某建築工地負責人日前發現電梯用電纜(3條各20米、價值約新台幣2萬元)遭人竊走，立即向桃園警察分局中路派出所報案，員警依規定受理並積極追查，經過濾比對發現一名騎乘腳踏車深夜時分在工地附近徘徊的周姓男子形跡極為可疑。

▲警方循線在網咖內逮獲竊嫌周姓男子。（圖／記者楊熾興翻攝）

雖然周男將腳踏車停在他處後再徒步潛入工地行竊，但他身著明顥橘紅色條紋外套特徵已被警方鎖定，員警吳育群及莊君翰循線掌握周男沉迷於網路遊戲，平日除到工地上班外均以網咖為家，昨日晚間前往周男經常消費的網咖店查緝，果然發現周，周見到員警嚇傻，經員警出示相關資料，且該橘紅色外套還擺放旁邊，當場讓他啞口無言，並表示電纜僅賣了500元且都已經花完，全案依法函請偵辦。