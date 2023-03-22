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北外環道高架橋建在中華路面影響住戶權益　協調會各持已見

▲北外環第4期工程，因高架橋要行經台南永康中華路路面，造成道路旁住戶權益受損。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲北外環第4期工程，因高架橋要行經台南永康中華路路面，造成道路旁住戶權益受損。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有關北外環第4期工程，因高架橋要行經台南永康中華路路面，造成道路旁住戶權益受損，經立委陳椒華居中協調，目前暫緩設計作業，由施工單位與民眾協調，22日上午雙方在永康六甲頂的開仙宮會議室協調，雙方各持己見，沒有結果。

北外環自救會對於北外環第4期的工程因「捨直取彎」不沿鹽水溪北岸興建，而從北岸橫跨溪流至交通繁忙的南岸六甲頂，再行經永康中華路的路中間興建，影響當地居民的權益，經向立委陳椒華陳情，內政部營建署已暫緩設計作業程序，將等市府確定路線並協調民眾後，接續辦理細部設計。

▲北外環第4期工程，因高架橋要行經台南永康中華路路面，造成道路旁住戶權益受損。（圖／記者林悅翻攝，下同）

會議由自救會發起人蔡善甄、郭泰麟（曾任前高雄縣長楊秋興的副縣長、2018年與蔡英文共同參選民進黨黨主席而落敗）共同主持，營建署南區工程處道南隊第1分隊長劉柏儀、市府工務局及工程設計公司等代表、中華路兩旁住戶、開仙宮人員等20位與會，立委陳椒華在台北開會未南下，由台南服務處副主任蔡旼晏代表參與。

自救會指出，北外環道路「捨直取彎」到交通繁忙六甲頂及中華路，且這兩處還要設匝道讓車可上下，等於讓該處的交通雪上加霜，且六甲頂經過30米寬的永康中華路面，其20米寬的高架橋路面，再上橋兩側的圍籬，橋面幾乎與路面同寬，等於扼殺中華路兩旁住戶的天際線。

按目前的規劃，北外環行經中華路到北區中華北路就轉彎至鹽水溪行水區，並與堤岸共構興建高架橋，同樣情形，為何不在鹽水溪北岸如此興建，如此不會影響中華路的兩旁住戶，並希望第4期工程範圍內的鹽水溪南、北岸能重起環評，並將環評真相公佈，還民一個公道。對於自救會的要求，市府工務局人員說，該工程先做環評才會有後面的設計，所以環評不會再做。

▲北外環第4期工程，因高架橋要行經台南永康中華路路面，造成道路旁住戶權益受損。（圖／記者林悅翻攝，下同）

營建署代表劉東儀說，政府的工程除橋樑外，不能在行水區內興建，且從北岸興建，會拆到府安路的房子，所以整個工程是以降到損害最低來興建，且南岸的中華北路堤岸為水泥且寬度可以共構，但中華路段方面堤岸是土堤無法共構而選擇中華路面，且高架橋會增加隔音牆降低噪音外傳。

蔡善甄指出，開會其間有民眾以手機在中華路與中央路口測得噪音最高為110分貝，最低是停紅燈的56分貝，平均值是52分貝，非之前環評所說的76.48分貝，她希望環評要公開。郭泰麟說，這項工程如沒建要動搖國本，住戶們是會配合，但如不是，希望能有更好的方案提出。

立法委員陳椒華由服務處副主任莊旻晏表示，陳椒華提出質疑，北外環的工務預算是否充足？對此，政府應清楚公開中央、地方各自編列多少工程經費，倘若面臨經費不足的問題，也應考慮工程可行性，並充分考量居民意見，不要續作至中華路。

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