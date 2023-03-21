西方制裁受挫！　俄羅斯成為「中國最大原油供應國」

▲一艘超大型油輪停靠在山東煙台港。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

沙烏地阿拉伯過去一直都是中國最大的原油供應國，但隨著烏俄戰爭爆發，俄羅斯面臨西方國家制裁，中俄間的貿易往來更加頻繁，光是今年首2個月的原油交易量就比去年同期增加23.8％，這也讓俄羅斯取代沙烏地成為中國最大的原油供應國。

根據《半島電視台》報導，中國海關總署資料顯示，今年1月至2月俄羅斯的原油進口總量為1568萬噸，大約為每天194萬桶，比去年同期的157萬桶增加了23.8％；俄羅斯同時間僅向中國出口1392萬噸，約每天172萬桶，低於去年同期的181萬桶，這也讓俄羅斯取代沙烏地成為中國最大的原油供應國。

數據指出，俄羅斯在2022年是中國最大的原油供應國，總額約8749萬噸，相當於每天175萬桶；俄羅斯則排第二，總進口量為8620萬噸。

在烏俄戰爭爆發後，西方的制裁與俄羅斯海運原油價格限制，讓俄羅斯原油的交易價格大幅低於國際標準，意外讓中國成為最大受益者。數據顯示，中國從美國進口的原油量，大幅下降31%至789萬噸。

中國大量進口低價俄羅斯原油，讓西方國家的制裁手段大打折扣，且除了中國以外，就連印度都在大搶俄羅斯原油，今年1月的進口量約在每天140萬桶，比去年12月增長了10％。目前俄羅斯佔印度原油進口總額從2％躍升至27％，預計還會進一步成長。