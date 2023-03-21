睡覺打呼被送醫…3歲童鼻內手術後「突口鼻爆血」　醒來慘變腦癱

▲孩子是每個家庭的寶。（示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

一場鼻內鏡下腺樣體切除術，斬斷了大陸3歲男童小源（化名）未來的人生。小源本應該擁有一個健康且光明的人生，去年因為「說話鼻音重、睡覺打呼、張口呼吸」，被家人送往醫院救治，經醫生診斷後進行了一場鼻內手術，沒想到孩子做完手術後變成腦癱，至今8個月仍只有一些「微意識」。

據《紅星新聞》報導，這一切源於去年的一起醫療糾紛。2022年7月9日，因平日說話鼻音重，「反覆睡眠打鼾、張口呼吸3月餘」，母親帶小源到桂醫二附院耳鼻喉科就診，經檢查診斷為腺樣體肥大，醫生建議手術。

2022年7月12日上午9時許，小源被推進手術室，行鼻內鏡下腺樣體切除術。醫院出具的麻醉隨訪紀錄單顯示，小源被施以「氣管插管全身麻醉」，麻醉結束時間為9時12分，全身麻醉狀態「無法評估」，麻醉後特殊情況「無」。

據家屬所述，手術當日上午10時15分許，醫生劉某和莫某兩人從手術室走出，稱「手術很成功。」直至當日14時許，在小源許久未被推出手術室的情況下，家屬詢問後被一名麻醉師告知，「小源術後出現過心率驟降，被搶救過來了，建議做腦部CT。」

當日15時許，小源在多人護送下被推出手術室，進行腦部CT檢查。醫院出具的「會診申請單」顯示，小源術後轉入復甦室，「復甦後發現患者四肢肌張力高，四肢抽搐，完善頭顱CT未見明顯異常，後轉入兒科。轉入後予鎮靜、降顱壓、護胃、止血等治療，治療後現暫無抽搐，但肌張力仍高。」

當日18時許，小源被轉到兒科普通病房，半小時後嘴和鼻子突然噴出大量血液，並伴隨強烈的抽搐，醫生對孩子進行了搶救。據廣西當地媒體報導，後家屬認為該醫院無繼續治療條件，要求轉院被拒，院方稱只辦出院不辦轉院。

2022年7月18日，小源情況稍微好轉後，母親羅女將其送到南溪山醫院治療，直到2023年1月14日出院。南溪山醫院出具的出院診斷顯示，小源為混合型腦性癱瘓、缺血缺氧性腦病後遺症、症狀性癲癇等。

「白天我上班，孩子外婆負責照顧孩子」，羅女表示，手術至今已有8個月時間，經過術後康復治療和照顧，小源目前有一些「微意識」，「因為強直性脊柱炎和癲癇，入夜後他便嚎啕大哭，撕心裂肺地喊叫，整夜無法入睡。只有我和媽媽輪番起夜照顧。」

據悉，除夕當天，羅女丈夫因為不堪壓力選擇「逃離」，發來文字訊息說「淨身出戶」，「我聯繫不上他也不想聯繫，婆家也把我母親拉黑。目前我已向法院起訴離婚。」

羅女說，曾給兒子做過基因檢測和代謝檢測，孩子一切正常。她認為，醫院超醫療水平做手術，存在篡改病歷行為，因為醫生嚴重過錯，才導致兒子成了腦癱。

對此，桂醫二附院認為，他們對小源治療符合規範，對方不滿意可以提出申訴，也可以起訴，如果認定醫院有錯，他們將承擔相應責任。

在桂林市臨桂區衛健委作出的調查反饋中，核實了醫院存在4項問題，術前告知不到位、術後出現意外沒有和患者監護人溝通、病歷紀錄不全、發生醫療糾紛沒有及時報告。

羅女說，自己諮詢專家後得知，孩子被完全治癒的可能性不大，但是她不想放棄，已經請了律師，準備走法律途徑維權。3月20日下午，臨桂區人民法院已就此起醫療損害責任糾紛案立案，並於4月27日進行首次開庭質證。