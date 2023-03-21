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補班地獄心已累？醫師推薦「超級B群」給你滿滿元氣 度過最多上班日的月份

▲▼統一藥品拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲迎來補班地獄，勞累感揮之不去，補充體力不可少。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

迎來被網友稱為「補班地獄」的3月，2023至今每個月都有補班日，而3月的休假日算起來竟然只有7天？！讓見紅才休的上班族哀鴻遍野，整月份算下來上班日多出好幾天，除了心累之外身體也感到特別勞累，雖然有不少連假，但上班已經累到虛脫根本沒有力氣出遊，好像反而更累了⋯⋯，面對今年好多的補假要怎麼熬？到底有什麼好方法可以順順撐過呢？

▲▼統一藥品拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

你也是一放假就想大睡特睡，卻發現勞累感不僅沒有被趕走，補眠還越補越累嗎？許多人以為一整週累積的勞累，只要連續睡上一整天、好好「補眠」就能恢復體力，但其實體力的流失是「每天都在耗損」，江坤俊醫師就表示，想要減少身體的勞累感，必須每日補充足夠的營養，並非依靠一兩天的補眠就能解決。

江坤俊醫師為研究維生素的知名專家，曾出版過相關維生素專書，對營養素的作用有相當深入的研究，他說明：「人們透過飲食、保健食品來均衡一天所需營養素，然而隨著年齡漸增、環境壓力，吃進100%營養、未必吸收100%。」

▲▼統一藥品拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼含有美國專利AES發酵物的利捷維Richvita「超級B群膜衣錠」，江坤俊醫師有感推薦。

▲▼統一藥品拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

統一藥品就推出含有美國專利AES發酵物的利捷維Richvita「超級B群膜衣錠」，江坤俊醫師指出，「超級B群膜衣錠」添加了高單位B群，維生素B1、B2、B6、B12等，像維生素B1幫助維持心臟正常功能、維生素B6、B12有助於維持神經系統的健康，而添加牛磺酸則每天補給成人所需體力營養素，來自日本愛知縣的植萃精華榖維素有助於身體舒適放鬆，而且商品全素可食*。江坤俊醫師進一步說明：「好的B群除了要讓身體好吸收，更要轉換利用才是關鍵，利捷維Richvita添加能幫助吸收與利用的美國專利AES發酵物，含有脂肪酵素、蛋白酵素、澱粉酵素、纖維素酵素，並包含鈣、鎂、鋅、錳等礦物質，幫助吸收與利用。」獨特成分適合上班久坐、應酬族群及外食族、長期食用B群的族群，和有舒緩放鬆需求的消費者。

利捷維Richvita針對20～59歲消費者連續食用利捷維有酵超級B群膜衣錠7天之後感受，高達92%的消費者表示舒適有感，並對於維持活力、維持皮膚健康等感到滿意，而MIT製造的利捷維，嚴選高品質的成分和產品把關，讓消費者更安心。

▲▼統一藥品拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲利捷維Richvita針對各族群推出不同成份的維生素B群。

生活中值得享受的美好事物何其多，別將下班後及休假的時間用在面對上班日的勞累，從源頭開始攝取正確的營養品，將體力補好補滿，讓你告別上班無力、下班沒力的生活，現代人工作繁忙，更要懂得照顧自己及身邊的人，讓利維捷成為你的隨身營養師，用更有「酵」的營養成分cover你的身心。全台7-11、康是美、博客來、屈臣氏、全聯、家樂福、日藥本舖、松本清、大樹及momo、pchome、蝦皮等藥妝電商通路均有販售。

►有酵B群這裡買：https://reurl.cc/2WYjNv

*本產品製程產線非全素。
本文為利捷維合作，商品由利捷維提供。

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