觀光客一窩蜂「衝泰國呼大麻」！　嗨到意識錯亂、昏迷送院成亂象

▲泰國成為東南亞第一個開放大麻合法化的國家，卻也引發其他社會問題。（示意圖／路透）



記者王佩翊／編譯

泰國2022年6月開放大麻合法化，雖然當局是以醫療為目的解禁，但是卻吸引大批外國觀光客入境，並以娛樂為目的吸食大麻，進而引發許多社會問題。日本駐泰國大使館就指出，自從泰國解禁後，就多次出現有呼麻後精神錯亂的日本人說自己被攻擊、有生命危險，要求大使館保護，或是有人因為過度吸食大麻而被送院。

根據《西日本新聞》引述泰國觀光運動省數據，2022年的外國觀光客人數高達1115萬人，相較前一年增加了1072萬人。就連外籍旅客相對較少的冷門城市、被稱為泰國大麻商業中心的清邁也有109萬名外籍觀光客來訪，相較前一年的3萬人，呈現爆炸性成長，更產生96億泰銖（約新台幣86億元）的觀光收入。

根據日本的大麻取締法，日本公民就算在國外種植、持有大麻，當局仍能開罰，然而根據泰國當地媒體《曼谷郵報》實地採訪清邁藥局的店員，購買大麻的顧客中有高達9成是來自日本、中國、歐洲以及美國的外籍旅客。

日本駐泰國大使館表示，自從泰國解禁大麻後，曾多次接到來泰日本公民的電話稱，「我被攻擊了」、「我有生命危險」，並要求大使館提供保護。除此之外，也有日本人因為過度吸食大麻而被送往醫院，然而因為海外醫療保險無法申報，因此必須付出高額醫療費。內部關係人士透露，在背包客聚集的曼谷考山路上，更曾有日本人呼麻呼到失去意識。

泰國政府2022年6月以醫療為目的，開放販賣、吸食四氫大麻酚含量不超過0.2%的大麻萃取物，且不可以娛樂為目的在公共場合吸食。然而由於在私人場所吸食大麻的規定過於模糊，因此遭到濫用，導致非醫療性目的吸食大麻的案例暴增。根據泰國精神科醫師協會調查，2021年泰國的娛樂用大麻吸食者僅189萬人，然而2022年卻暴增至1100萬人。