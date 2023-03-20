民進黨2024高雄整合成功　許智傑：都是為讓台灣更好

▲高雄市成為民進黨第一個初選前整合成功的縣市。（圖／翻攝許智傑臉書）

記者皮心瑀／綜合報導

民進黨20日展開2024立委初選登記作業，先前傳出有意參選的湧言會議員林智鴻、黃秋媖，菊系議員郭建盟，三人正式宣布不會參加初選，使高雄市成為民進黨第一個初選前整合成功的縣市。同選區將挑戰連任的立委許智傑表示，大家都是為了台灣進步及希望可以替鄉親們做更多事而著想，他也會努力贏得勝選，也希望高雄八席全壘打。

許智傑說，面對2024的總統立委選戰，民進黨必須要重新贏得國人的信任，黨內人才輩出，偶爾會遇到想法與意見相左，但大家都是為了讓國家更好，而他們總是會一起討論出一個對鄉親、對台灣最好的做法。

許智傑表示，林智鴻說得很好，「成功不必在我，但成功必定有我」，這就是民進黨團結一心的特色，成功必須有所有熱愛這片土地的本土派戰友們一起打拚，為了爭取地方建設的發展，共謀鄉親們的福祉，這是他們的責任與使命，再次感謝林智鴻、郭建盟、黃秋媖這三位議員夥伴們的相讓與相牽成。

根據民進黨規劃，區域立委初選領表登記將於3月20日至3月24日進行，4月12日中執會審查初選候選人資格；另因總統初選為同額競選，區域立委初選民調自原訂4月24日提前一周至4月17日開始，預計在5月17日公告初選提名名單。