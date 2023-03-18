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體育狼師把學校當後宮！猥褻3生「捏乳頭還摸鳥」　慘被解聘

▲桃園市吳姓男子以籃球、出遊或提供手機等方式誘惑還在念國小、國中少年，事後再以提供口交、肛交等性服務，若不服從早找黑道毆打、泡海水等方式凌虐。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲中部某國中體育老師因摸學生下體被革職，且終身不得再聘用。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／中部報導

中部一名高姓中學體育老師，不僅對3位男同學捏乳頭，還在教室摸其中1名男學生下體長達10幾秒到30秒，被學校性平會依法解聘，且終身不得再聘用。高男不服提出訴願被駁回，又提出行政訴訟，不過台中高等行政法院認為他犯行屬實，駁回訴訟。

判決指出，高男在某中學當老師，2020年6月被學生檢舉他對數名男同學性騷擾，經性平會調查，發現他除了捏3名學生乳頭外，還兩度撫摸其中1名男學生小傑(化名)的下體，校方同年8月31日依法解聘高，且終身不得再聘任。高男不服，循序提出行政訴訟。

高男辯稱，校方以誘導訊問口吻向學生問問題，學生們也指證不一，且就算他無意間碰到小傑下體，根據小傑證詞，雙方都沒有產生生理反應，他並沒有構成刑法上的「猥褻」。

小傑則證稱，三年級某次考試前他坐在教室後方，老師趁其他同學都在位置上寫考卷不注意，隔著褲子摸他下體，摸了約10幾秒到30秒，摸到第3次時還問他「我可以摸嗎」，他回絕說「應該……不太行」，老師還說「不要了喔？」，他事後告訴同學此事。

法官認為，根據小傑的輔導紀錄，他被老師猥褻下體後，萌生「奇怪」、「丟臉」、「害怕」及「自責」等情緒反應，與一般被侵害者心理反應相同，再加上其他同學目睹作證，認為高男犯行屬實。且除了小傑之外，高男還對另2名男同學捏乳頭，判定學校解聘他且終身不得聘任為教師合理，駁回高男之訴，全案還可上訴。

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