愛家書記官竟是攝狼　「鞋頭裝針孔+女廁放密錄器」偷拍手法曝

▲士林地檢已婚林姓男書記官涉將針孔攝影機鞋上，同仁察覺怪異向上檢舉。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

信任感被踐踏！士林地檢署1名已婚林姓男書記官涉將針孔裝鞋頭上、竊錄器放女廁，偷拍女同仁裙底及如廁等私密畫面，檢方上週得知消息後，將林從贓物庫調至檔案室，門禁卡設權限，16日更緊急發動搜索扣得影像，據悉有多名女性受害，因影像多，被害人數未知，林男17日遭聲押禁見獲准。至於私密影照是否外流及販賣，有待檢方從網路歷程回溯追查。

在士檢擔任書記官10年左右的林男已婚並育有小孩，時常在臉書秀全家歡樂照，在同仁眼裡更是個熱心助人、陽光的好同事，偷拍事件爆發後，讓許多在地檢署上班的人都不敢置信，既生氣又難過，甚至也有人驚呼「太可怕了吧」、「怎麼可能」。

據了解，偷拍會曝光，全因1名同仁發現林男行為有異，發現他「鞋子怪怪的」，講話時更有意無意貼近，因此決定向上檢舉。檢方上週五先將他調離原職務，隨即分案由婦幼保護組檢察官調查。

林男本週一至三都在檔案室上班，也若無其事與球友運動，檢方16日前往其住家搜索，扣得2個鏡頭、1個硬碟，檢方訊問後，依妨害秘密、妨害他人隱私及個人保護資料等罪，犯罪嫌疑重大，有事實足任有滅證、勾串之餘，向法院聲請羈押禁見獲准，隨後將人送往看守所。

這並非士檢首傳出偷拍，2020年時，39歲汪姓保全偷拍25名女子如廁，最後高等法院依25個妨害秘密罪將他判刑2年10月，得易科罰金102萬元定讞；汪案發生後，士檢加強女廁維護，在廁所上、下方加設隔板預防，但林疑更狡猾，將密錄器放置廁所定點，更掌握「定期反針孔掃描時間」將密錄器伺機提前收走，以防止偷拍惡行被發現。

而林男犯罪時間、密錄器放置哪幾間女廁、多少名受害人，檢方也加緊速度釐清，全案偵辦自始也由女性檢察官、書記官負責，未來傳訊及卷證處理等相關程序，會採取最高規格保密措施，確實保護被害人身份及隱私，至於是否有販賣、外流也會透過林的網路歷程回溯追查。

對此，律師沈川閔表示，妨害秘密罪法定刑度為3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金，並非如殺人、槍砲一般之重罪，實務上極少因犯妨害秘密罪而遭羈押之案例，且判決結果亦幾乎都能易科罰金或緩刑，此次林男遭羈押處分，乃極為罕見情形，其後續判決結果也值得觀察。