　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

愛家書記官竟是攝狼　「鞋頭裝針孔+女廁放密錄器」偷拍手法曝

▲士林地檢書記官涉偷拍 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林地檢已婚林姓男書記官涉將針孔攝影機鞋上，同仁察覺怪異向上檢舉。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

信任感被踐踏！士林地檢署1名已婚林姓男書記官涉將針孔裝鞋頭上、竊錄器放女廁，偷拍女同仁裙底及如廁等私密畫面，檢方上週得知消息後，將林從贓物庫調至檔案室，門禁卡設權限，16日更緊急發動搜索扣得影像，據悉有多名女性受害，因影像多，被害人數未知，林男17日遭聲押禁見獲准。至於私密影照是否外流及販賣，有待檢方從網路歷程回溯追查。

在士檢擔任書記官10年左右的林男已婚並育有小孩，時常在臉書秀全家歡樂照，在同仁眼裡更是個熱心助人、陽光的好同事，偷拍事件爆發後，讓許多在地檢署上班的人都不敢置信，既生氣又難過，甚至也有人驚呼「太可怕了吧」、「怎麼可能」。

據了解，偷拍會曝光，全因1名同仁發現林男行為有異，發現他「鞋子怪怪的」，講話時更有意無意貼近，因此決定向上檢舉。檢方上週五先將他調離原職務，隨即分案由婦幼保護組檢察官調查。

林男本週一至三都在檔案室上班，也若無其事與球友運動，檢方16日前往其住家搜索，扣得2個鏡頭、1個硬碟，檢方訊問後，依妨害秘密、妨害他人隱私及個人保護資料等罪，犯罪嫌疑重大，有事實足任有滅證、勾串之餘，向法院聲請羈押禁見獲准，隨後將人送往看守所。

這並非士檢首傳出偷拍，2020年時，39歲汪姓保全偷拍25名女子如廁，最後高等法院依25個妨害秘密罪將他判刑2年10月，得易科罰金102萬元定讞；汪案發生後，士檢加強女廁維護，在廁所上、下方加設隔板預防，但林疑更狡猾，將密錄器放置廁所定點，更掌握「定期反針孔掃描時間」將密錄器伺機提前收走，以防止偷拍惡行被發現。

而林男犯罪時間、密錄器放置哪幾間女廁、多少名受害人，檢方也加緊速度釐清，全案偵辦自始也由女性檢察官、書記官負責，未來傳訊及卷證處理等相關程序，會採取最高規格保密措施，確實保護被害人身份及隱私，至於是否有販賣、外流也會透過林的網路歷程回溯追查。

對此，律師沈川閔表示，妨害秘密罪法定刑度為3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金，並非如殺人、槍砲一般之重罪，實務上極少因犯妨害秘密罪而遭羈押之案例，且判決結果亦幾乎都能易科罰金或緩刑，此次林男遭羈押處分，乃極為罕見情形，其後續判決結果也值得觀察。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
直擊／BLACKPINK開唱倒數！　黑布封住會場
快訊／墜機意外2死　順風發聲明
蔡英文「10年不漲電價」又跳票！　趙少康轟：6000元只剩繳
龍千玉突當場「情緒崩潰」　兒子墜谷6年揭近況
恐怖影片曝！洪水變大刀　把道路劈成兩半
中正紀念堂「改名」撤儀隊？　陳建仁：已有共識
電熱水器「橫式、直式」差在哪？　內行狂推這款

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／墜機意外釀2死　順風發表354字聲明...強調會負起責任

逃稅1360萬裝窮求分期10年！贈房+留學被揪出　富老闆急改B計畫

墜機2死！順風機場「停機坪棚架是違建」　彰化縣府證實：已裁處

高薪誘「豬仔」送柬！電擊+禁食凌虐逼做詐騙　4人蛇遭起訴

誘12歲女視訊裸聊還叫她自摸　男大生偷截圖逼「讓我爽」遭重判

史上最扯詐騙話術「妹妹找我合資買小島」　越南採茶女險被騙50萬

正妹坐超商內打電腦竟遭襲胸　新北色男拒認罪被監視器狠打臉

快訊／下班注意！國1南下楠梓段「2車追撞」　車流回堵3K

為了3000元！辣妹前後任男友相約踹共...鐵棍瘋狂砸車　9人被逮

為3萬元脫了！陽光鮮肉大街全裸拍寫真　結果拿不到錢還被起訴

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

教58歲媽媽《跑跑》連噴　兒見流暢操作下秒卻穿幫

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

威廉虧「敖犬40歲有老人味」XD　許效舜傳生子祕技：一發擊中

3月22日開放登記領6000元　有5種管道&登記入帳4步驟

友人找宣傳車幫慶生引圍觀　壽星理髮中聽廣播：好丟臉

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

趙小僑女兒出生8個月「哭喊媽媽」！　她泛淚：值得用全部力氣來換

快訊／墜機意外釀2死　順風發表354字聲明...強調會負起責任

逃稅1360萬裝窮求分期10年！贈房+留學被揪出　富老闆急改B計畫

墜機2死！順風機場「停機坪棚架是違建」　彰化縣府證實：已裁處

高薪誘「豬仔」送柬！電擊+禁食凌虐逼做詐騙　4人蛇遭起訴

誘12歲女視訊裸聊還叫她自摸　男大生偷截圖逼「讓我爽」遭重判

史上最扯詐騙話術「妹妹找我合資買小島」　越南採茶女險被騙50萬

正妹坐超商內打電腦竟遭襲胸　新北色男拒認罪被監視器狠打臉

快訊／下班注意！國1南下楠梓段「2車追撞」　車流回堵3K

為了3000元！辣妹前後任男友相約踹共...鐵棍瘋狂砸車　9人被逮

為3萬元脫了！陽光鮮肉大街全裸拍寫真　結果拿不到錢還被起訴

林岳平心臟2度開刀「發願捐救護車」　簽約經紀公司助他完成心願

蔡瑞雪帶「超正親姊」飛韓國！　路邊身影被捕捉…網刷一排告白

生涯首度簽經紀公司　餅總想捐救護車

桃園長者4月底前完成健康篩檢+打疫苗　可領禮券

U:NUS想被修理！　慘遭狂操「彈到手指長水泡」

《浪漫速成班》翻版？高樓公寓窗戶「遭鋼珠打破」　嫌犯身份曝光

直擊／BLACKPINK開唱倒數！　黑布封住會場「百位工讀生待命」

藍營「這三人」反應錯誤？　李艷秋批選策會：壞掉了！需打掉重練

比漾廣場化妝品預購會滿3千送400　美式海鮮餐廳將進駐

鼓鼓才剛放閃大元：我是神攝手　馬上宣布好消息「罕見脫了曝壯肌」

店員顧客打群架影片曝！　餐廳驚現「神力女超人」嗨翻全場

社會熱門新聞

即／19歲高中男騎車上學被撞死　父母見屍淚崩

快訊／二膽伙房兵陳嘉壎脫逃！今正式發布通緝

國中生互嗆「我爸是黑道」　他撂40人打傷6孩替兒出氣

即／南港車站前嚴重車禍　19歲騎士噴飛命危

即／北市鷹架崩毀　工人「墜6F高」無生命跡象

台中女大生夜店喝掛！一起床「身上剩內褲」

女養百鼠...爬滿圍牆半夜狂叫　鄰居快瘋了

張錫銘第20次假釋申請被駁回

即／輕航機墜毀畫面曝　瞬間下墜爆炸釀2死

「炒飯正妹」小吃店佔用人行道　警方開罰了

嘉義鹿草殯館驚爆空冰櫃躺屍　原因竟是領錯火化也拜錯

老公逼「按表操課」上床　不從半夜趕回娘家

台中菲力國王遭轟14槍　角頭遣返收押

即／吊掛鋼筋掃到！工人墜落不治

更多熱門

相關新聞

士檢抓到偷拍狼竟是書記官　檔案驚人遭羈押

士檢抓到偷拍狼竟是書記官　檔案驚人遭羈押

士林地檢署過去曾發生保全女廁偷拍事件，沒想到近日又傳出有書記官疑似偷拍。士林地檢署近日發現這名林姓書記官行為有異，於是展開調查，沒想到卻發現林男竟涉嫌偷拍，16日前往他家中搜索後，扣得2個鏡頭，而由於檔案數量眾多，目前仍在勘驗檔案調查偷拍範圍。對此，檢方訊後向法院聲請羈押，士林地院今凌晨裁准羈押。

癡漢「房門鑿針洞」　2正妹OL被看光光

癡漢「房門鑿針洞」　2正妹OL被看光光

單親媽當清潔工養3孩　下班遇劫被「撞輾」慘亡

單親媽當清潔工養3孩　下班遇劫被「撞輾」慘亡

女兒背癢...父停車幫她抓「摸胸拍臀」挨告

女兒背癢...父停車幫她抓「摸胸拍臀」挨告

嚴懲5大性影像犯罪！雙法上路申訴增3倍

嚴懲5大性影像犯罪！雙法上路申訴增3倍

關鍵字：

士林地檢署書記官偷拍色狼妨害秘密

讀者迴響

熱門新聞

她拍婚紗照「燙捲髮」準新郎氣炸

日女子大胃王菅原初代病逝享年59歲！　

重磅加盟！韓國啦啦隊女神加入桃猿

大支暴瘦遭傳因化療！深夜急發全身照

張忠謀：半導體全球化已死　晶片業停止成長進新賽局

即／19歲高中男騎車上學被撞死　父母見屍淚崩

女同學吃全素！聚會「荒謬3要求」　全場嗆神X病

台灣豪宅史上最高單筆紀錄！　她「無貸款砸13.7億」創下

快訊／二膽伙房兵陳嘉壎脫逃！今正式發布通緝

住網紅森林酒店她遭雨傘節咬毒發！酒店拒擔全責

千萬網紅被老公劈腿離婚！秒整形「我要讓他後悔」

麻古茶坊連13天「指定飲品買1送1」

國中生互嗆「我爸是黑道」　他撂40人打傷6孩替兒出氣

陸網紅爆金門兵「獲贈一套房」　微博傻眼

兄弟PS女孩3人離隊　補進前味全君白

更多

最夯影音

更多
漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿
餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

教58歲媽媽《跑跑》連噴　兒見流暢操作下秒卻穿幫

教58歲媽媽《跑跑》連噴　兒見流暢操作下秒卻穿幫

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面