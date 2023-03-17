看完WBC日本主場「見1畫面」搖頭：台式應援超屌！大票球迷+1

▲中華隊球迷全力應援。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

儘管中華隊最終止步本屆經典賽小組賽，但場邊的台式應援紅到國外，有網友表示，看了日本對義大利的比賽，發現日本球迷都是走「溫和」路線，美國更不用說，就是休閒看球的風格，反觀台灣，現場超級嗨，球迷會跟著吼跟著跳，超有氣勢，貼文釣出棒球迷留言，「喜歡台灣的看球氣氛」。

有網友在PTT發文，「其實台灣球迷的應援很屌吧？」剛看日本對義大利的比賽，發現球迷的應援沒有張力，「加上過去在現場看日職，感覺他們走的是一種細膩和諧的感覺」，美國更不用說，完全是走休閒看球的路線。

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原PO坦言，「這時候不得不說台灣球迷的應援，是不是真的很屌，超有氣勢，對台灣應援不熟悉的球員，其實在比賽過程中多少壓力應該蠻大的吧？」

▲原PO直呼，台灣球迷應援超猛。（圖／翻攝自PTT）



貼文一出，網友點頭認同，「這部分是真的有主場優勢」、「我喊到現在都還有點啞啞的」、「誰會想到現場安靜看球啊」、「吵到義大利跟荷蘭沒辦法發揮正常實力」、「台灣真的比日本狂暴有活力多」、「現場就是要吵啊，安靜看球回家看電視好嗎」、「喜歡台灣的應援，狂喊狂吼真的爽」、「全場高喊Team Taiwan是最爽的」。

有棒球迷回文指出，去現場看球，就是帶著嗨爆的心情去，「這種氣氛下，還可以一群不認識的人，在沒排練過的情況下整齊的跳波浪舞，怎麼想都超屌，看球是一種舒壓的方式，在球場吶喊是情緒的宣洩，如果只是想安安靜靜欣賞球賽，在家看才是正解」，他也大讚台灣球迷的素質，「不論情緒多激動，該散就散，不會在球場鬧場鬧事，台灣棒球迷根本超過100分」。