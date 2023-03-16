　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／「購物站天后」炒股又出事　寶得利董座詐旅遊補助7人被約談

▲▼ 寶得利炒股案，總裁張雅琍。（圖／記者劉昌松攝）

▲寶得利集團總裁張雅琍才剛因涉及炒股遭約談，董事長也疑似詐領旅遊補助遭搜索。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

上櫃公司寶得利(5301)集團日前才爆發人稱「購物站天后」的總裁張雅琍，涉嫌炒股票遭約談，如今又被查出，張姓董事長涉嫌利用關係企業「中華情旅遊集團」，以不實資料憑證，詐領觀光局輔導旅行業推廣安心旅遊補助100多萬元，台北地檢署16日指揮調查局搜索並約談張姓董事長等7人，全案朝詐欺、偽造文書罪嫌方向偵辦。

寶得利前身是從事印刷電路板製造的「祥裕電子股份有限公司」，2013年掛牌變更為「貿易百貨」類，並更名為「寶得利國際股份有限公司」主要產品為鑽石、台灣玉石及珊瑚飾品等產品買賣，主要客戶為旅行社接待國外來台之觀光團體旅客，一手打造「陸客一條龍」旅遊模式的集團總裁張雅琍，在涉及炒作自家股票獲利2000萬元遭約談後，已經辭去寶得利公司總經理一職。

根據交通部觀光局清查，寶得利關係企業「中華情旅遊集團」旗下包括世通等多家旅行社，涉嫌在2020年間，以不實資料憑證，或重複申報等方式，向觀光局申請每團3萬到7萬元不等的安心旅遊補助，總計詐領金額約100多萬元。

檢調獲報後，鎖定集團張姓董事長等人涉案，16日由檢察官指揮調查局台北市調處，兵分3路搜索，預計約談張姓董事長等7名嫌疑人到案。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／「購物站天后」炒股又出事　寶得利董座等7人被約談
快訊／普發6000進度再提速！發錢時間點曝光
輕航機墜河堤釀2死！失事過程曝
獨／地獄回來的男人！他全身疑罹多癌　靠一物逆轉人生
國中生互嗆　家長撂40人帶刀「暴打6孩腦震盪」
1天內溫差15度！　一周天氣出爐
租車「漏看這規定」噴1.5萬！　付清仍被奪命連環call
6000元他暫定「存進1銀行」！　一票點頭：已收藏

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

1對1體驗輕航機釀2死！日籍男子命喪台灣　失事現場「全面燃燒」

彰化輕航機失事過程曝！疑降落失敗爬升失速　墜河堤釀2死

3妙齡女變身搶匪！小黃運將遭噴辣椒水　忍痛踩油門脫逃

屏東里港1蛋雞場驚爆H5N1禽流感　緊急撲殺1萬3328隻蛋雞

英業達前幹部帶走營業秘密跳槽　仁寶昆山廠長二度遭搜索約談

快訊／「購物站天后」炒股又出事　寶得利董座詐旅遊補助7人被約談

首例！身障免費助理限60hrs　重度肌萎女嫌不夠開吉...法官點頭了

3親友當人頭「涉詐助理費96萬」！前新北市議員王建章夫妻遭起訴

快訊／彰化輕航機墜毀死者身分曝　18歲日籍乘客與教練慘成焦屍

快訊／彰化輕航機失事現場曝！墜落河床爆炸起火　2人燒成焦屍

大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

客人語音狂催單「快餓死了」　外送：再撐1分鐘我飄移過去

妹想過河爸幫抱高往前推　下秒沒踩穩→慘跌水中

買餐驚見「美女廚神」炒飯！網暴動：點一百份　本尊曝光說話了

五股角頭母出殯遵古禮跪叩　「罐頭塔→酒牆」千人到場

Minnie吃台排骨飯：好便宜..舒華超得意　為坐摩天輪「和雨琦研究ATM領錢」XD

1對1體驗輕航機釀2死！日籍男子命喪台灣　失事現場「全面燃燒」

彰化輕航機失事過程曝！疑降落失敗爬升失速　墜河堤釀2死

3妙齡女變身搶匪！小黃運將遭噴辣椒水　忍痛踩油門脫逃

屏東里港1蛋雞場驚爆H5N1禽流感　緊急撲殺1萬3328隻蛋雞

英業達前幹部帶走營業秘密跳槽　仁寶昆山廠長二度遭搜索約談

快訊／「購物站天后」炒股又出事　寶得利董座詐旅遊補助7人被約談

首例！身障免費助理限60hrs　重度肌萎女嫌不夠開吉...法官點頭了

3親友當人頭「涉詐助理費96萬」！前新北市議員王建章夫妻遭起訴

快訊／彰化輕航機墜毀死者身分曝　18歲日籍乘客與教練慘成焦屍

快訊／彰化輕航機失事現場曝！墜落河床爆炸起火　2人燒成焦屍

板信劉家6800萬買滷肉飯店面　重建推案價估上看7字頭

警匪追逐戰他亂入鬧事！拿雷射光狂照直升機　白目行徑代價曝光

6習慣「防泌尿道感染」！　尿尿完正確擦法曝光

1對1體驗輕航機釀2死！日籍男子命喪台灣　失事現場「全面燃燒」

電價調漲！傳平均幅度逾1成　大戶為主、8成住宅不影響

水利署南水局未知會逕行鑿井　周春米批「偷襲」要求停工

最近比較煩？一張圖測你目前「最想逃避的事」

快訊／普發6000進度再提速！發錢時間點曝光　特別預算3／24拚三讀

「5生肖」今年財運大爆發！命理師：正偏財都賺到飽

彰化輕航機失事過程曝！疑降落失敗爬升失速　墜河堤釀2死

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

社會熱門新聞

台中女大生夜店喝掛！一起床「身上剩內褲」

嘉義女國中生剛買麥當勞　與機車相撞慘死

即／高雄女身中多刀無呼吸心跳　同居男友「殺紅眼」

嘉義少女陪學姐吃麥當勞殞命！阿公崩潰自責

即／台中商辦大樓傳墜樓！女26樓墜下死亡

少女借車跑山打滑遭輾斃　車主、肇事駕駛不起訴

新北短裙妹遭性侵「男友在旁邊」含淚：救我

高雄工人「4打2」安全帽狂K頭　女工安勸架竟傷最重

即／彰化輕航機墜河床　2人死亡

快訊／雲林議長涉賄2600萬　今晨羈押禁見

士林翁橫跨百齡橋遭撞死　驚悚影片曝

即／彰化輕航機墜毀　18歲日籍乘客與教練慘成焦屍

炒飯正妹遭淫媒盯上　開這價碼陪睡科技業高層

留英妹賣身變小三！撈百萬喊：讓你家庭破碎

更多熱門

相關新聞

7個月洗錢83億！韓國詐騙機房隱身台中商辦

7個月洗錢83億！韓國詐騙機房隱身台中商辦

員林分局偵查隊與刑事警察局偵八大隊偵六隊於3月15日共同偵破39歲金姓韓籍男子為首的犯罪集團，該犯罪集團持觀光簽證來台，公開招募人員，藏在台中市西區某商辦大樓設立博弈、洗錢機房，短短半年洗錢83億元，終將相關涉案人員查緝到案，詢後將韓籍共犯金、李、文、趙、申姓男子等16名嫌犯移送。

逼媳抵押土地借錢　婆婆被拒轟：不把我當自己人

逼媳抵押土地借錢　婆婆被拒轟：不把我當自己人

中國富翁郭文貴在美被捕　涉詐欺洗錢307億元

中國富翁郭文貴在美被捕　涉詐欺洗錢307億元

學生女神經紀人慘了　賴皮不還錢遭通緝

學生女神經紀人慘了　賴皮不還錢遭通緝

高雄、台中市內月票喊納入台鐵　王國材：訂價3折以下地方自付

高雄、台中市內月票喊納入台鐵　王國材：訂價3折以下地方自付

關鍵字：

寶得利上櫃炒股張雅琍證交法中華情旅遊安心旅遊補助詐欺偽造文書

讀者迴響

熱門新聞

網址「6000.gov.tw」超好記！　3/22上網登記準備領6000

台中女大生夜店喝掛！一起床「身上剩內褲」

快訊／領6000元！　財政部：3月22日起開放上網登記

二膽兵待3年全掌握　島上僅40人

嘉義女國中生剛買麥當勞　與機車相撞慘死

帶全家吃壽司郎「突送5甜點」！爸一看崩潰

登記6000元！22起日每日兩組

台北母子街頭下跪舉雙手！居民曝心痛真相

麻古茶坊連13天「指定飲品買1送1」

小S訪問「來賓全程擺臭臉」直播全放送

即／台中七大行政區3/21起停水47小時

即／高雄女身中多刀無呼吸心跳　同居男友「殺紅眼」

6000怎麼領？　「登記入帳」4步驟一次看

嘉義少女陪學姐吃麥當勞殞命！阿公崩潰自責

二膽兵恐挖出更大的坑！一早6點就在海邊　還打給台灣

更多

最夯影音

更多
大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班

大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班
敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面