快訊／「購物站天后」炒股又出事　寶得利董座詐旅遊補助7人被約談

▲寶得利集團總裁張雅琍才剛因涉及炒股遭約談，董事長也疑似詐領旅遊補助遭搜索。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

上櫃公司寶得利(5301)集團日前才爆發人稱「購物站天后」的總裁張雅琍，涉嫌炒股票遭約談，如今又被查出，張姓董事長涉嫌利用關係企業「中華情旅遊集團」，以不實資料憑證，詐領觀光局輔導旅行業推廣安心旅遊補助100多萬元，台北地檢署16日指揮調查局搜索並約談張姓董事長等7人，全案朝詐欺、偽造文書罪嫌方向偵辦。

寶得利前身是從事印刷電路板製造的「祥裕電子股份有限公司」，2013年掛牌變更為「貿易百貨」類，並更名為「寶得利國際股份有限公司」主要產品為鑽石、台灣玉石及珊瑚飾品等產品買賣，主要客戶為旅行社接待國外來台之觀光團體旅客，一手打造「陸客一條龍」旅遊模式的集團總裁張雅琍，在涉及炒作自家股票獲利2000萬元遭約談後，已經辭去寶得利公司總經理一職。

根據交通部觀光局清查，寶得利關係企業「中華情旅遊集團」旗下包括世通等多家旅行社，涉嫌在2020年間，以不實資料憑證，或重複申報等方式，向觀光局申請每團3萬到7萬元不等的安心旅遊補助，總計詐領金額約100多萬元。

檢調獲報後，鎖定集團張姓董事長等人涉案，16日由檢察官指揮調查局台北市調處，兵分3路搜索，預計約談張姓董事長等7名嫌疑人到案。