　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

口服抗病毒藥可降3成長新冠！僅4成確診使用　感染醫提解方

▲生病，咳嗽，口罩，寒冷，過敏，花粉症，風邪。（圖／pakutaso）

▲口服抗病毒藥可降3成長新冠！僅4成確診使用，感染醫提解方。（圖／示意圖／pakutaso）

記者嚴云岑／台北報導

台灣感染症醫學會調查發現，6成確診者染疫後睡眠、情緒、記憶力、專注度等都受到影響，其中以體力影響最為有感。國外研究已指出，5日內服用口服抗病毒藥物，除了可降低重症率外，也可降低近3成長新冠風險，呼籲民眾因新冠肺炎就醫時，一定要如實告知自身疾病，才能提高口服藥物使用率。

新冠疫情常態化，輕症免隔離即將於3月20日上路。台灣感染症醫學會今年2月針對全台民眾進行「新冠肺炎對生活影響調查」，除了6成民眾自覺染疫後日常生活受影響外，4成自認有常新冠症狀者，也有7成表示對日常生活造成困擾。而罹患長新冠民眾中，平均就診0.73次，以神經性症狀、心血管系統症狀最嚴重，但僅4成高風險族群確診後接受口服抗病毒藥物治療。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣感染症醫學會理事長王復德表示，從問卷結果來看，台灣長新冠發生率不低。若從調查結果推估全台1千多萬確診者，健保至少已投入18億元治療長新冠，顯見若未從根本改善，長新冠可謂台灣新危機。

▲▼ 感染症醫學會衛教記者會 。（圖／記者嚴云岑攝）

▲台灣感染管制學會理事長陳宜君醫師。（圖／記者嚴云岑攝）

長新冠會造成哪些影響？台灣感染管制學會理事長陳宜君引述美國CDC統計指出，8成長新冠患者認為日常生活受限，其中又以40~69歲族群最明顯。國際權威期刊《Nature》研究也顯示，確診新冠後發生肺栓塞、心臟疾病、中風、糖尿病等風險均大幅增加，甚至提升死亡風險約1.6倍，病毒造成的長期傷害不可輕忽。

陳宜君解釋，造成長新冠主因為確診後病毒殘留體內造成免疫異常，自己有一名屬於14大重症高風險族群的器官移植病患，視訊診療時未主動告知醫師自身病況，因此未拿到口服藥物，還好預後良好。門診也有患者表示，全家確診後，使用口服抗病毒藥物的爺爺「好最快」，顯見口服藥物成效。

雖然目前已有研究指出，5日內服用口服抗病毒藥物，除可降低重症與死亡風險，也可降低近3成長新冠機率，呼籲65歲以上長者以及14大重症高風險族群，快篩驗出陽性後應積極就診，領取口服抗應毒藥物也要按時服用。未來若口服藥物順利取得藥證，也應開放所有族群自費購買服用，將重症和長新冠風險降到最低。

▼兩大學會攜手打造防疫胖卡專車，預計巡迴全台10據點守護民眾健康。（圖／記者嚴云岑攝）

▲▼ 感染症醫學會衛教記者會 。（圖／記者嚴云岑攝）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
名導爆當爸！　牽小30歲小三「挺孕肚」被拍
快訊／12:28規模4.1地震！　最大震度4級
獨／等不到3歲生日！　罕病兒謙謙走了
16歲少女借車跑山「後胎磨平打滑」遭輾斃　車主、駕駛不起訴
快訊／台中商辦大樓墜26樓！　29歲女當場死亡
LIVE／領6千全攻略一次看　母子街頭罰跪內幕！催淚背景曝光
ATM直接領6000！　要「認1貼紙+準備3東西」
快訊／6000怎領？　「登記入帳」4步驟一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

普發6000元準備登記了！　全場見流程轟爆：直接發很難？

富邦好市多卡又出包！她傻收2張卡　網點名「1巨雷」改用現金就好

快訊／12:28發生規模4.1地震！最大震度4級

台灣農業勞動力老化＋氣候變遷　中研院籲：制訂農業基本法

「好市多1物」降價　他秒囤2盒笑了！會員驚：比特價時還便宜

口服抗病毒藥可降3成長新冠！僅4成確診使用　感染醫提解方

獨／等不到3歲生日！罕病兒謙謙走了 　網友淚送「至少來過這世界」

張育成一戰成名　IG粉絲數「2萬→9.5萬人」！衝上台灣棒球員第1名

全中運出包「選手受傷、跆拳踢到半夜」　教育部：場館下周總體檢

天氣「乾濕穿插」今雨區增！冷高壓周末南下　白天秒降5度

大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

買餐驚見「美女廚神」炒飯！網暴動：點一百份　本尊曝光說話了

客人語音狂催單「快餓死了」　外送：再撐1分鐘我飄移過去

五股角頭母出殯遵古禮跪叩　「罐頭塔→酒牆」千人到場

妹想過河爸幫抱高往前推　下秒沒踩穩→慘跌水中

Minnie吃台排骨飯：好便宜..舒華超得意　為坐摩天輪「和雨琦研究ATM領錢」XD

普發6000元準備登記了！　全場見流程轟爆：直接發很難？

富邦好市多卡又出包！她傻收2張卡　網點名「1巨雷」改用現金就好

快訊／12:28發生規模4.1地震！最大震度4級

台灣農業勞動力老化＋氣候變遷　中研院籲：制訂農業基本法

「好市多1物」降價　他秒囤2盒笑了！會員驚：比特價時還便宜

口服抗病毒藥可降3成長新冠！僅4成確診使用　感染醫提解方

獨／等不到3歲生日！罕病兒謙謙走了 　網友淚送「至少來過這世界」

張育成一戰成名　IG粉絲數「2萬→9.5萬人」！衝上台灣棒球員第1名

全中運出包「選手受傷、跆拳踢到半夜」　教育部：場館下周總體檢

天氣「乾濕穿插」今雨區增！冷高壓周末南下　白天秒降5度

7個月洗錢83億！韓國詐騙機房隱身台中商辦　月薪12萬徵才

小S訪問「來賓全程擺臭臉」直播全放送！揭錄影前超糗真相：不知要接什麼

普發6000元準備登記了！　全場見流程轟爆：直接發很難？

羅智強推薦「這3英雄」入選策會　大讚：正派、清廉、敢言

李全教「黑金」爭議燒　國民黨澄清：選策會目標為艱困選區覓才

富邦好市多卡又出包！她傻收2張卡　網點名「1巨雷」改用現金就好

星宇航空成為MLB洛杉磯道奇　NBA洛杉磯快艇官方合作夥伴

男星高雄家「遭竊80萬」監視器揭超扯行竊畫面　傻眼：小偷說我叫他來

張文傑／糾眾鬧事為何遭裁定羈押

找到3.29克拉鑽石！美國大叔公園尋寶見1顆超閃亮　撿起嗨了

生活熱門新聞

台北母子街頭下跪舉雙手！居民曝心痛真相

帶全家吃壽司郎「突送5甜點」！爸一看崩潰

即／台中七大行政區3/21起停水47小時

弟弟女友同居「內衣亂丟」！姊見她習慣超頭痛

「最值得交心」3星座閨蜜！生日相加就能測

冷空氣周末襲台　一天掉10°C↑

跟團遊歐10日！她搭機回台「3友全走不了」爆驚嚇

全家「300萬現金」頭獎出爐！大獎開在4縣市

資優生被母逼成特教生！她23歲重考上北一女

台宏若斷交恐掀「蝦荒」？　業者回應了

新北「炒飯正妹」爆紅！老闆緊急叫她下班

好市多牛肉有黑色斑點！他氣炸公審遭酸爆

「3生肖」今起財運大噴發！「正財、偏財」賺不完

6000元第一波入帳　爺奶刷存摺超開心

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

台中女大生夜店喝掛！一起床「身上剩內褲」

嘉義女國中生剛買麥當勞　與機車相撞慘死

台北母子街頭下跪舉雙手！居民曝心痛真相

網址「6000.gov.tw」超好記！　3/22上網登記準備領6000

二膽兵待3年全掌握　島上僅40人

登記6000元！22起日每日兩組

帶全家吃壽司郎「突送5甜點」！爸一看崩潰

快訊／領6000元！　財政部：3月22日起開放上網登記

麻古茶坊連13天「指定飲品買1送1」

即／台中七大行政區3/21起停水47小時

二膽兵恐挖出更大的坑！一早6點就在海邊　還打給台灣

弟弟女友同居「內衣亂丟」！姊見她習慣超頭痛

6000怎麼領？　「登記入帳」4步驟一次看

即／高雄女身中多刀無呼吸心跳　同居男友「殺紅眼」

快訊／二膽兵漂陸「不想回台」原因曝　債務黑洞疑與地下錢莊有關

更多

最夯影音

更多
大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班

大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班
敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面