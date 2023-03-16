▲口服抗病毒藥可降3成長新冠！僅4成確診使用，感染醫提解方。（圖／示意圖／pakutaso）

記者嚴云岑／台北報導

台灣感染症醫學會調查發現，6成確診者染疫後睡眠、情緒、記憶力、專注度等都受到影響，其中以體力影響最為有感。國外研究已指出，5日內服用口服抗病毒藥物，除了可降低重症率外，也可降低近3成長新冠風險，呼籲民眾因新冠肺炎就醫時，一定要如實告知自身疾病，才能提高口服藥物使用率。

新冠疫情常態化，輕症免隔離即將於3月20日上路。台灣感染症醫學會今年2月針對全台民眾進行「新冠肺炎對生活影響調查」，除了6成民眾自覺染疫後日常生活受影響外，4成自認有常新冠症狀者，也有7成表示對日常生活造成困擾。而罹患長新冠民眾中，平均就診0.73次，以神經性症狀、心血管系統症狀最嚴重，但僅4成高風險族群確診後接受口服抗病毒藥物治療。

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台灣感染症醫學會理事長王復德表示，從問卷結果來看，台灣長新冠發生率不低。若從調查結果推估全台1千多萬確診者，健保至少已投入18億元治療長新冠，顯見若未從根本改善，長新冠可謂台灣新危機。

▲台灣感染管制學會理事長陳宜君醫師。（圖／記者嚴云岑攝）

長新冠會造成哪些影響？台灣感染管制學會理事長陳宜君引述美國CDC統計指出，8成長新冠患者認為日常生活受限，其中又以40~69歲族群最明顯。國際權威期刊《Nature》研究也顯示，確診新冠後發生肺栓塞、心臟疾病、中風、糖尿病等風險均大幅增加，甚至提升死亡風險約1.6倍，病毒造成的長期傷害不可輕忽。

陳宜君解釋，造成長新冠主因為確診後病毒殘留體內造成免疫異常，自己有一名屬於14大重症高風險族群的器官移植病患，視訊診療時未主動告知醫師自身病況，因此未拿到口服藥物，還好預後良好。門診也有患者表示，全家確診後，使用口服抗病毒藥物的爺爺「好最快」，顯見口服藥物成效。

雖然目前已有研究指出，5日內服用口服抗病毒藥物，除可降低重症與死亡風險，也可降低近3成長新冠機率，呼籲65歲以上長者以及14大重症高風險族群，快篩驗出陽性後應積極就診，領取口服抗應毒藥物也要按時服用。未來若口服藥物順利取得藥證，也應開放所有族群自費購買服用，將重症和長新冠風險降到最低。

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