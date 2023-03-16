陸「香精大米」重出江湖！本地米「滴幾滴」就變泰國香米

▲不肖公司販售的「泰國香米」根本不是從泰國進口的。（圖／翻攝CCTV）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸官媒《央視》15日爆料，安徽香王糧油食品科技有限公司販售的「泰國茉莉香米」，根本不是從泰國進口的，而是使用安徽當地生產的大米，加上香精混合成的「香精大米」。

報導提到，香王糧油公司的倉庫內推放著數十噸的大米，外包裝寫著「泰國茉莉香米」，原料產地泰國。公司負責人沈經理坦承，這些大米跟泰國香米沒有任何關係，只要往大米裡面滴幾滴香精，就會散發出特有的香味。

沈經理更透露，這樣的米他們一年能賣出上千噸。

除了香王糧油公司，報導也點名了淮南市楚豐工貿有限公司、淮南市壽縣永良米業兩家公司。永良米業的劉經理還辯稱，「我們品牌叫『泰子王』，這只是一個牌子，跟泰國米沒有關係。」

劉經理還強調，他們從來不做進口，用的都是當地的稻子，「這不是泰國香米的哪個品種。」

報導指出，香精來自上海的朗楓香料有限公司廠，該公司經理讓員工從庫房拿出了兩種大米香精，分別模仿了不同香米的香味，包含稻花香米、泰國香米等。

經理還說，香王糧油、楚豐工貿等多家米廠都從他們這裡購買香精。

事實上，《央視》2010年就曾爆料過「香精大米」亂象，只是沒想到，過了10多年後，同樣的情況還是持續發生。

▼香精種類眾多，不同種類香米的味道都能模仿。（圖／翻攝CCTV）

