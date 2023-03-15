根本黑暗料理！「最討厭的便當菜」網友點名這1樣：有夠沒誠意

▲什麼菜色讓人難以接受？（示意圖／記者張一中攝）

記者曾筠淇／綜合報導

便當通常都有3至4樣配菜，對外食族而言相當方便。近日就有網友好奇拋問，在這麼多的菜色當中，大家看到什麼會覺得很「倒彈」（噁心、情緒反彈）呢？貼文曝光後，底下網友紛紛點名1樣菜，直喊真的無法接受。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「最討厭的便當菜」為題發文，提到他看完詹姆士的影片後，想向大家分享他討厭的菜色。首先，他真的不喜歡螢光咖哩，因為很難吃；再來是麵腸、素肚，如果店家沒處理好，就容易有油耗味；最後則是炒玉米粒，很像吃罐頭，跟三色豆差不多，大家看到什麼菜色會很「倒彈」？

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貼文曝光後，被最多人點名的就是三色豆，「三色豆唯一，這還能當一道菜我都覺得不可思議」、「三色豆根本黑暗料理」、「三色豆根本邪魔歪道」、「三色豆不配當配菜，只能點綴用」、「三色豆，有夠沒誠意的一道菜」、「問就是三色豆，但我反而很愛電話線」。

▲三色豆被頻頻點名。（示意圖／取自Pixabay）

除了三色豆之外，還有些網友留言回應，「電話線跟三色豆真的嘔嘔嘔嘔」、「一整坨的胡蘿蔔絲」、「螢光咖哩真的可以滾」、「討厭便當本身」、「會苦的菜」、「茄子本身沒問題，油泡軟爛茄子就不行」、「絲瓜，抱歉覺得像嘔吐物」。

本站曾報導《別傻傻不吃！營養師曝「3款陽春便當配菜」，營養價值卻破表》，雖然不少人都不喜歡三色豆，但是紅蘿蔔有維生素A、β胡蘿蔔素，可以守護黏膜健康；青豆仁有豐富膳食纖維；玉米則含有葉黃素、玉米黃素，是3C族必備的營養之一。另也有網友表示，「三色豆如果用新鮮的玉米、胡蘿蔔和毛豆仁去炒的話，超好吃的」。