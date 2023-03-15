台中百貨母親節檔期開打！中友31周慶拚場大遠百美麗購物節

▲台中百貨母親節檔期開打！中友31周慶邀請藝人李千娜代言。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中百貨首波母親節檔期開打，今（15）日由廣三SOGO百貨感謝祭打頭陣；16日中友百貨31周年慶及台中大遠百美麗購物節預購接棒登場。中友百貨周年慶推出化妝品4.4折起、精選16件明星商品2.8折起推出會員加價購，精選暢銷保養、日用品獨家價再使用家族點數扣抵加購；台中大遠百今年以「好美麗搶購團」為提案，精選四大以美作為主題不同風格的商品，搶攻消費者荷包。

中友百貨31週年慶3月16日開放全館預購，3月23日正式開打，第一波至4月5日，搶攻清明連假商機。館方今年邀請藝人李千娜帶領消費者體驗中友31週年慶的多重抗漲優惠好康。同時針對家族點數再升級，預估整檔業績目標15.69億元、年增3.6%。

▲大遠百祭出美麗購物節，預購自16日到23日。（圖／記者游瓊華翻攝）



台中大遠百美麗購物節VIP預購16日至23日期間，同享正檔促銷加碼優惠，化妝品/內睡衣累計3000元送300元、單筆滿1萬再加送200元，百貨服飾單筆4000元送200元、遠百APP會員再加送100元，保健器材單筆5000元送600元。

台中大遠百店長藍卓成表示，疫情解封，許多民眾瘋出國，但大遠百今年前二月精品業績仍有2成以上增幅，並未受國境解封影響，預估整檔購物節業績目標將挑戰41億元、年增10%。