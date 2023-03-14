6連霸議長涉貪羈押禁見！「收賄金額」曝光　檢方說話了

記者陳洋、柯振中／澎湖報導

澎湖6連霸議長劉陳昭玲遭到檢舉涉嫌關說、索賄，被法院裁准羈押禁見，同樣涉案的陳姓機要秘書也一樣羈押禁見。對此，澎湖地檢署表示，劉陳昭玲、陳姓機要秘書及孫姓女子分別針對縣府處室的人事案、預算案收賄36萬元、15萬元，議長還涉嫌圖利特定違章建築業者，因此向法院聲請羈押禁見，也獲得裁准。

▲澎湖縣議會議長劉陳昭玲涉嫌收賄、關說，被法院裁定羈押禁見。（資料照／記者陳洋翻攝）



澎湖地檢署13日指揮廉政署南部地區調查組廉政官，持搜索票前往澎湖縣議長辦公室等19處調查，帶回涉案15人，經過調查後發現，劉陳昭玲、陳姓機要秘書及孫姓女子分別針對縣府公共車船管理處的人事案、預算案收賄36萬元、15萬元。

▼劉陳昭玲、陳姓機要秘書涉嫌對車船處的人事案、預算案收賄。（圖／翻攝自YouTube／澎湖縣議會）



此外，劉陳昭玲還涉嫌圖利特定違章建築業者，讓業者有不斷水、斷電的不法利益。法院因此認定，被告涉犯《貪汙治罪條例》第五條第一項第三款的「職務收賄罪」，及同條例第六條第一項第四款的「與公務員共同對主管監督事務圖利罪」罪嫌重大，且有事實足認有逃亡、勾串、滅證之虞，因此裁准羈押禁見。

據了解，劉陳昭玲25歲投入澎湖縣議會，開啟了民代生涯，一路連任了10屆議員，還創下議長6連霸的驚人紀錄，沒想到如今涉貪遭羈押禁見，令地方民眾感到震驚。