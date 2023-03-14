風電基座詭異男屍不是彰化落海者　檢下午解剖追查他殺可能性

▲台中港離岸風電水上基座7日驚傳發現一具男屍，檢方今（14）日進行解剖追查男子死因。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中港離岸風電7日被發現一具詭異男屍躺在高10公尺的高台上，至今仍無法查出男子身分，一度傳出與彰化外海小艇翻覆案有關，但經台中地檢署多日追查，排除此項可能性，今（14）日下午將進行解剖，除了採集男子DNA進行比對，也會釐清是否有他殺可能性。

男屍7日中午被前往工作的一名日本技師發現，但該平台位在海中央，距離海岸10公里遠，平台位置又高3層樓、10公尺高，到底男子是為何陳屍該處？也是檢警深入追查的重點。一度傳出該案與5日彰化外海小艇翻覆案有關，疑似男子在彰化外海墜海後，漂流至此奮力游到平台上，不料沒人可救援，活活被曬死，但檢方認為人事時地物等，均與彰化案無關聯性，暫時排除此項可能性。

目前男屍仍在台中殯儀館冰櫃中，預計今日下午進行解剖，除了要採集男子DNA進行比對，進一步尋找家屬之外，依照流程也須保存DNA檢體。此外，檢方也要找尋是否有他殺可能性？進行解剖以釐清男子死亡原因。

檢警調查，無名男屍身高約160公分，身上無外力介入傷痕，沒有腫脹腐爛，衣物還在，臉跟四肢嚴重曬傷，但身上並無證件、也沒有刺青可辨別身分，初判是中年男子。