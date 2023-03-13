台中新影城再+1！廣三SOGO首度跨足電影院　開幕日期曝光

▲廣三SOGO百貨感謝祭3/15登場，預計將挑戰14.5億元業績。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中百貨母親節檔期開打！廣三SOGO百貨首先點燃戰火，感謝祭3月15日登場。業者也透露，10月將有新影城亮相，是廣三首度跨足電影院，屆時將有12個影廳，據悉內部設有網紅打卡景點，要打造完全不同以往的影城吸引消費者。大魯閣新時代購物中心則推出美妝盛典，滿額贈送電影票，一共要送出1000張，搶攻消費者荷包。

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▲台中廣三館內過去有華威影城，但因不敵疫情衝擊，2021年公告歇業。（圖／資料照片）



廣三館內的華威影城2014年開幕，影城當初的「豪華情侶座」吸引不少消費者前往，無奈2021年不敵疫情衝擊閉館，但時隔2年，廣三也決議自有影城將開幕，讓消費者期待不已。

對於即將登場的感謝祭，廣三指出，感謝祭滿仟送佰活動全館滿3000送Smart Card 600點或300元廣三SOGO商品禮券；化妝品滿2000送Smart Card 400點或200元廣三SOGO商品禮券；化妝品3月15日到29日滿萬加送Smart Card 600點或300元廣三SOGO商品禮券。整檔業績目標挑戰14.5億元，預計比去年成長17%。

此外，廣三SOGO百貨現正於12樓特賣場舉辦「泰國物產展」，即日起至3月28日空運多款經典泰國零食「小老闆海苔」、「Bento魷魚片」、泰式奶茶，還有「榴槤果乾」、「椰子脆片」、「山竹軟糖」等必買伴手禮及「阿婆皂」等老字號民生用品，讓民眾一站式購足，更與「泰國商務處」合作舉辦泰式料理烹飪秀及DIY體驗活動。

▲新時代大魯閣美妝盛典即日起到3月20日為止。（圖／記者游瓊華攝）



至於位在火車站附近的大魯閣新時代購物中心，即日起至3月20日舉辦「美妝盛典」，主打化妝品、內睡衣滿2000元送200元優惠，大魯閣新時代也備妥1000張電影票準備發放，內睡衣業種最高回饋率更達到28%。