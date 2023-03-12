新竹大爆管「噴瀑布」沖塌路　這11萬戶突停水12小時！市民怒了

▲新竹寶山二水庫原水管爆裂，驚見3層樓高水濂。（圖／鄉長邱振瑋提供，下同）



記者許力方／綜合報導

新竹縣寶山第二水庫輸水鋼管發生爆裂事故，今天（12日）中午，寶山鄉寶山路一段路段有2公尺管徑的地下輸水管突然破裂，噴出水柱達數公尺高，大量水沖刷道路，造成道路崩塌近30米，自來水公司宣布自晚間6時開始，初估新竹市香山、南寮等地區約11萬用戶停水或減壓，預計最快明天（13日）晚間6時才全面復水。

寶山鄉長邱振瑋表示，寶山路一段379巷口、雙胞胎井附近因寶二水庫原水管，口徑約2公尺的鋼管焊零件破裂，造成爆管，大量排水導致道路坍方，目前寶山路一段全線封閉。另外，雙和橋邊自來水管排氣閥斷裂，晚間也出現噴水數公尺高的事故。

邱振瑋表示，用水經水利署與自來水公司緊急調度，目前新竹地區用水缺口8萬噸，停水範圍在新竹市香山區及南寮地區，新竹科學園區暫不影響，預估明午12點復水，明晚6時全面恢復供水。照片曝光引發熱烈討論，網友驚呼「已經都在缺水，這樣不是很浪費嗎？好像瀑布喔」、「連路基檔土牆都沖垮了」。

▼爆管影響新竹市民，約11萬用戶突然停水12小時！

台水公司表示，今天上午11時接獲水利署通報，新竹縣寶山鄉楓橋派出所前約200公尺附近路面有漏水情形，水利署北區水資源局廠商開挖後發現為2公尺鋼管焊道漏水，緊急供水調配，自中午12時許成立緊急應變小組，辦理臨時供水站規劃與水車運補路線，下午2時起開始停水或減壓，其中以香山、南寮地區用戶影響最大，約有11萬戶受影響。

北水局向《中央社》透露，初步研判，台灣地震頻繁，導致水管轉彎處弱面有些微損傷，因承受不住高壓而破裂，平時定期檢查並無異狀，今天下午由工程人員到場搶修。爆裂的是從寶二水庫至淨水場間的輸水管，全長約7公里。

新竹市府晚間也緊急通知停水範圍，稱因寶二水庫地下水管突然爆裂，影響數個鄰里停水或降壓，預計將搶修到明天晚間6時。網友紛紛留言「大祕寶」、「挖到爆了」、「市民沒水可用隨便發個臉書就好？」「科技市耶，地圖可以找解析度好一點的嗎？」

●停水時間：3/12 13:36～3/13 18:00

●停水地區：

新竹市－東園里、潛園里、崇禮里、西門里、仁德里、石坊里、中央里、仁德里、潛園里、客雅里、民富里、西雅里、頂埔里、磐石里、三民里、南寮里、中寮里、南寮里、康樂里、海濱里、東門里、中正里、大同里、中山里、台溪里、振興里、水田里、長和里、北門里、文雅里、康樂里、武陵里、潛園里、西門里、關帝里、南門里、湳中里、福林里、福德里、南市里、水田里、育賢里、興南里、石坊里、金雅里、金竹里、長和里、新民里、成功里、榮光里、埔前里、樹下里、牛埔里、浸水里、香山里、虎山里、港南里、虎林里、港北里、中興里、下竹里、士林里、大庄里、大鵬里、文華里、古賢里、光田里、光華里、育英里、頂福里、香村里、新民里、境福里、錦華里、關帝里、湳雅里、南勢里等。

●降壓地區：

新竹市－水源里、立功里、千甲里、三民里、光明里、台溪里、頂竹里、竹蓮里、下竹里、光明里、寺前里、南大里、新興里、南大里、寺前里、光鎮里、曲溪里、頂竹里、立功里、湖濱里、曲溪里、高峰里、新光里、建華里、光鎮里、東山里、新光里、公園里、豐功里、仙宮里、東園里、東勢里、柴橋里、明湖里、軍功里、綠水里、光復里、大湖里、偉功里、美山里、海山里、潮山里、東香里等。

●停水、降壓原因：

配合水利署寶二水庫原水管線2000mmSP疑似管線破裂搶修。