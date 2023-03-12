女歌手唱一半「遭偷襲私處」　怒摑惡狼竟被暴打！台下粉絲全嚇壞

記者吳美依／綜合報導

墨西哥女歌手海蒂（Heidy Infante）現場演唱時，一名陌生男子逕自走上舞台搗亂，甚至到處亂摸人。她輕拍對方屁股示意趕緊離開，卻遭男子伸手觸摸下體，雙方隨即爆發衝突，扭打成一團，台下粉絲也驚恐尖叫。

根據現場畫面，海蒂起初試圖忽視干擾，繼續專業地演唱，但被觸摸私處後，生氣地摑了男子一巴掌。未料，她立刻被抓住頭髮狂揍猛毆，保鑣及工作人員也趕緊衝上來制止。

▲海蒂演唱到一半竟遭觸摸私處。（圖／翻攝推特、instagram＠heidyinfantee，下同。）

最後，海蒂身上多處傷勢，不僅頸部扭到，背部也遭咬傷，準備對惡狼採取法律行動，「這是性虐待…這傢伙拉著我整整28秒，然後盡情地打我。」未料，男子被逮捕幾小時後就獲釋，也沒有支付任何賠償費用。

▲海蒂的祖父是墨西哥知名演員佩德羅．因凡特．克魯茲（Pedro Infante Cruz）。

當地媒體報導，嫌犯是古巴裔墨西哥籍男子伊安（Yian Lopez Semanat），在衝突發生前就曾亂入舞台，但似乎未受酒精或藥物影響。他透過辯護律師強調也打算起訴海蒂，因為女歌手不恰當地觸碰自己。

墨西哥民眾群情激憤，大家都無法接受公然施暴與侵犯私處的行為，要求當局立即展開調查。不過也有人指出，海蒂確實先摸了伊安的屁股。對此，墨西哥移民部7日已發出調查警報，嫌犯面臨毆打和性虐待指控。