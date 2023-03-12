蘋果A17仿生晶片跑分結果曝光　幾乎和「Macbook筆電」效能相同

▲蘋果A17仿生晶片跑分結果曝光。（圖／翻攝自IT之家）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒報導，有YouTuber分享了蘋果A17工程機的Geekbench 6 單核、多核跑分數據，成果驚人，幾乎和MacBook同級。

根據IT之家報導，從跑分性能數據來看，在台積電3nm的加持下，A17不但能耗比更高，而且再次實現了性能上的飛躍。

根據IT之家之前收集到的各種訊息來看，A17 Bionic將只會應用於兩款高端的Pro系列機型，也就是 iPhone 15 Pro 和iPhone 15 Pro Max（或Ultra） 中，而且因為成本大幅上漲恐怕會再次漲價。

從爆料者給出的跑分來看，這款工程機達到了單核3986分、多核8841分的恐怖成績，幾乎實現了MacBook的同等性能。

作為參考，目前Geekbench的iPhone 14 Pro跑分為單核2504分、多核6314分。也就是說，如果消息為真，則代表下一代A17仿生晶片將會帶來59.2%的單核性能提升和40%的多核性能提升，十分驚人。

根據先前爆料，蘋果即將推出的 iPhone 15 Pro 機型預計將採用A17仿生處理器，這是蘋果首款基於台積電第一代3nm工藝的 iPhone 晶片。台積電董事長劉德音表示 3nm比5nm密度增加60%，可保證在實現相同性能的同時減少約35%的功耗。

儘管製造成本較高，有報導稱，蘋果公司已經拿下了台積電第一代3奈米技術全部初始訂單。這也意味著其他智慧手機廠商如三星等願意等待價格下降再採用該工藝，在全球經濟動蕩之際，預計2023年安卓市場將面臨嚴峻形勢。

