　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果A17仿生晶片跑分結果曝光　幾乎和「Macbook筆電」效能相同

▲▼蘋果A17仿生晶片跑分結果曝光。（圖／翻攝自IT之家）

▲蘋果A17仿生晶片跑分結果曝光。（圖／翻攝自IT之家）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒報導，有YouTuber分享了蘋果A17工程機的Geekbench 6 單核、多核跑分數據，成果驚人，幾乎和MacBook同級。

根據IT之家報導，從跑分性能數據來看，在台積電3nm的加持下，A17不但能耗比更高，而且再次實現了性能上的飛躍。

根據IT之家之前收集到的各種訊息來看，A17 Bionic將只會應用於兩款高端的Pro系列機型，也就是 iPhone 15 Pro 和iPhone 15 Pro Max（或Ultra） 中，而且因為成本大幅上漲恐怕會再次漲價。

從爆料者給出的跑分來看，這款工程機達到了單核3986分、多核8841分的恐怖成績，幾乎實現了MacBook的同等性能。

作為參考，目前Geekbench的iPhone 14 Pro跑分為單核2504分、多核6314分。也就是說，如果消息為真，則代表下一代A17仿生晶片將會帶來59.2%的單核性能提升和40%的多核性能提升，十分驚人。

根據先前爆料，蘋果即將推出的 iPhone 15 Pro 機型預計將採用A17仿生處理器，這是蘋果首款基於台積電第一代3nm工藝的 iPhone 晶片。台積電董事長劉德音表示 3nm比5nm密度增加60%，可保證在實現相同性能的同時減少約35%的功耗。

儘管製造成本較高，有報導稱，蘋果公司已經拿下了台積電第一代3奈米技術全部初始訂單。這也意味著其他智慧手機廠商如三星等願意等待價格下降再採用該工藝，在全球經濟動蕩之際，預計2023年安卓市場將面臨嚴峻形勢。
 

ET快訊
古巴太猛「林襄坐台下露瘋癲表情」！　球迷目擊全拍下
快訊／曾峻岳投到流鼻血！　塞衛生紙續投連飆3K
古巴大叔本壘後狂「叭叭」！　大聯盟記者：台灣球迷不愛他了
快訊／江少慶連2局好投！　古巴仍7比0領先中華隊
麻煩機長開快點！轉機來不及了　飛機真的提前20分鐘降落
冥燈鳳梨認了「重注下中華隊讓分」！　千人氣炸：你賣擱母
快訊／韓國終於拿首勝　7比2擊敗捷克
餅總國際賽實驗？　江坤宇進職棒首次改守二壘

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果A17仿生晶片跑分結果曝光　幾乎和「Macbook筆電」效能相同

蘋果HomePod明年全新設計！　大改版有7 吋顯示螢幕

外媒問2分砲敬禮含意！　張育成妙答惹全場笑噴

張育成轟滿貫砲5：1球場敬禮　中華隊「灌24分」刷新紀錄！

中華隊11：7擊敗義大利　「關鍵鏡頭」一次看！

超香中華隊啦啦隊女孩們來了　熱血應援高喊「Team Taiwan」

《曼達洛人》第三季Disney+登場　「最強奶爸」佩德羅帕斯卡帶尤達寶寶冒險

2萬人台式應援高喊「挺台灣」　峮峮、林襄領軍啦啦隊表演！

中華隊首勝開張！敲16安打　3轟打爆義大利...球迷嗨翻

小S激吻吳慷仁畫面曝光　《此時此刻》全是大咖卡司

修杰楷噹賈靜雯記性差遭反擊！　張軒睿認愛…謝欣穎駁情變

中華隊2連勝！敲11支安打　9比5「抗荷」成功球迷嗨爆

蘋果A17仿生晶片跑分結果曝光　幾乎和「Macbook筆電」效能相同

蘋果HomePod明年全新設計！　大改版有7 吋顯示螢幕

全中運跆拳道賽程喊卡　電子護具系統異常！電信警察偵辦中

勸路人「小聲講電話」引殺機！　地方媽媽酒吧門口被一刀砍死

蘆洲民宅瓦斯管突炸火！女屋主燙傷愣原地…超猛鄰居飛奔撲火

過境台灣轉機要收費了！3／31起每人收500元　「未滿2歲可免費」

桃園植樹節送千株樹苗　對抗氣候異常成立智慧農業推動小組

謝和弦超寵女！　吐「生女兒最大憂心」：多抱一天就是我賺到

快訊／松山退能仁收季軍　林現惟27分11籃板獲MVP

落單柴犬呆坐派出所門口　見警察靠近「自己報案找主人」：走失了

毒販以為錢莊跟蹤！主動敲車窗理論...門打開全是刑警傻眼了

2寶爸和少女上摩鐵拍動作片！妻寫信求情　法官一查手機打臉了

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

3C家電熱門新聞

蘋果A17仿生晶片跑分結果曝光　幾乎和「Macbook筆電」效能相同

老人才用安卓？美國調查曝果粉平均年齡

拯救瞎忙日常？網友狂推必備家電

蘋果HomePod明年全新設計！　大改版有7 吋顯示螢幕

保留實體按鈕！iPhone 15邊框實體照流出

過世媽LINE帳號被刪！內行人曝2方法能保留

安卓也有了！　realme入門機種C55搭載「動態島」

iPhone相簿隱藏功能！　照片拼圖「1按鍵」搞定

螢幕下Face ID還要再等等！分析師：最早要等到2025年

iPhone速度變慢、卡頓怎麼辦？　用 「10招」簡單提升手機順暢度

LINE也有ChatGPT了！與網頁版差異曝光

iPhone14新機「雨衣黃」開箱片曝光！鄉民1點炸鍋

Apple Music Classical App 登場　500萬首古典音樂免費聽　

LINE必備「9種功能」一次看

更多熱門

相關新聞

蘋果執行長庫克　年薪縮水40%但仍逾15億

蘋果執行長庫克　年薪縮水40%但仍逾15億

蘋果股東會落幕，相關會議資料顯示，執行長庫克（Tim Cook）年薪較去年大減40%，「僅」剩約5千萬美元(約新台幣15.3億元），縮水的原因則是基於回饋股東，並視蘋果的規模和績效、以及未來表現綜合考量，這次股東會同時授予庫克與蘋果業績掛鉤的股票單位百分比將從50%增加到的75%。

不只減肥！營養師揭蘋果3大妙用

不只減肥！營養師揭蘋果3大妙用

黃色iPhone 14來了　電商購機回饋整理

黃色iPhone 14來了　電商購機回饋整理

iPhone14新機「雨衣黃」開箱片曝光！鄉民1點炸鍋

iPhone14新機「雨衣黃」開箱片曝光！鄉民1點炸鍋

蘋果春季「4款新品」！　黃色iPhone搶眼引關注

蘋果春季「4款新品」！　黃色iPhone搶眼引關注

關鍵字：

蘋果

讀者迴響

熱門新聞

遊隼「空中抓大餐」回巢餵老婆！

曬衣一陣涼！鄰居光腳站窗邊偷看

中華隊球員「眼下為何塗2條黑」答案揭曉

水溝撈出濕淋淋小貓　蛻變絕美精靈

主審關切古巴先發投手　突然因傷退場

台美混血大物獲8年34億合約

中華隊2勝！4大超商買1送1優惠包快收

曾峻岳連飆3K　古巴7局7比0領先中華

應援太吵？古巴抗議　疑抹油被噓爆

台式應援震撼國際！　美體育主編羨慕轉發這幕

中華隊勝荷蘭　晉級8強有兩條路

一張圖看懂吳哲源超狂表現！　輾壓達比修有

經典賽奪勝「啦啦隊場邊偷爆哭」！感人畫面全被拍

抗荷成功　大聯盟記者：最大冷門

即／台南停車場1男「舉槍輕生」命危

更多

最夯影音

更多
外媒問2分砲敬禮含意！　張育成妙答惹全場笑噴

外媒問2分砲敬禮含意！　張育成妙答惹全場笑噴
張育成轟滿貫砲5：1球場敬禮　中華隊「灌24分」刷新紀錄！

張育成轟滿貫砲5：1球場敬禮　中華隊「灌24分」刷新紀錄！

中華隊11：7擊敗義大利　「關鍵鏡頭」一次看！

中華隊11：7擊敗義大利　「關鍵鏡頭」一次看！

超香中華隊啦啦隊女孩們來了　熱血應援高喊「Team Taiwan」

超香中華隊啦啦隊女孩們來了　熱血應援高喊「Team Taiwan」

《曼達洛人》第三季Disney+登場　「最強奶爸」佩德羅帕斯卡帶尤達寶寶冒險

《曼達洛人》第三季Disney+登場　「最強奶爸」佩德羅帕斯卡帶尤達寶寶冒險

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面