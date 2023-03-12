泰國空汙嚴重「曼谷天空灰濛濛」　全國130萬人染病

▲泰國空汙問題嚴重，曼谷也遭殃，天空灰濛濛。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國空氣汙染問題嚴重，首都曼谷等多個城市被有害霧霾籠罩，PM2.5濃度連續多日飆破安全值，今年迄今已有130多萬人染病，光是近一周以來就有約20萬人就醫。當局10日發布公衛警示，呼籲民眾減少戶外活動時間，長者、孕婦、孩童應該要待在室內。

綜合泰媒Thai PBS World等報導，泰國空氣汙染主要原因為PM2.5粉塵、森林大火與焚燒農田廢棄物，依據公共衛生部常務次長歐帕（Opas Karnkawinpong）的說法，相較於前2年疫情期間，今年空氣PM2.5問題較為嚴重，與旅遊業的回溫有關。

依據汙染控制部門上周發布的空汙報告，清邁、清萊、曼谷50區等多地PM2.5濃度超標的狀況連續出現3天，突破政府設定的安全值（50微克/立方公尺），其他36省也有超標但並未連續3日。PM2.5是空氣中直徑小於2.5微米的有害懸浮微粒，比頭髮髮絲直徑小30倍左右，會導致嚴重健康問題，像是呼吸道疾病、心血管疾病及癌症。

自今年初至3月5日期間，泰國已有130多萬人因空汙問題生病，58萬3238人染呼吸道疾病，皮膚疾病26萬7161例、眼疾24萬2805例，還有20萬8880人中風，光是近一周就有約20萬人就醫。泰國當局10日發布公衛警示，呼籲民眾減少戶外活動時間，必要時使用口罩等個人防護裝備，長者、孕婦、孩童等族群應該待在室內。

西里拉醫院呼吸道疾病與結核病科主任醫師尼迪巴德（Nitipat Jiarakul）警告，若孕婦暴露在高濃度PM2.5環境中，PM2.5粉塵也會影響腹中未出生的孩子，嬰兒可能體重不足、容易生病，或有出現包含心臟問題在內的先天性缺陷風險。