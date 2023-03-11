今增48死！本土+8444「連3日下探」　羅一鈞：未來一周不超過9千例

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（11）日公布新增8618例新冠肺炎確定病例，分別為8444例本土病例及174例境外移入；另確診個案中新增48例死亡。指揮中心發言人羅一鈞表示，今日確診病例較上周六公布1萬1164例下降24.4%，預計未來一周都不會超過9千例。

指揮中心將於3月20日進一步解封，屆時輕症或無症狀民眾如檢驗陽性，不需通報也不需隔離，但建議進行「0+n自主健康管理」，自主健康管理期間快篩陰性，或至距離發病日或採檢陽性日已達10天無需採檢，即可解除；僅有符合COVID-19併發症(中重症)條件之民眾需通報並隔離治療。

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▲指揮中心3/11公布新冠疫情統計資訊。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞表示，依照目前趨勢來看，未來一週病例可能都在9千例以下，因沒有看到新興變異株出現，疫情短期內回升機率低。他也表示，在疫情解封後，對於醫用快篩、PCR依然以公費給付，待第五類降到第四類時，才會檢討公費檢驗是否回歸健保。

指揮中心再次呼籲，防疫逐漸穩健開放，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具效力，請民眾一起參與「疫苗加一」活動，提升預防保護力，安心恢復正常生活。

另亦提醒持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，配合各項防疫規範，並建議有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，要戴口罩維護自身健康。