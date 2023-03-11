慶祝中華隊贏義大利！超商祭可樂、美式限時下殺「買1送1」

▲慶祝中華隊在WBC世界棒球經典賽首勝義大利，萊爾富祭出汽水可樂「買1送1」快閃優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

慶祝WBC世界棒球經典賽中華隊贏義大利！除了7-11宣布咖啡快閃「買1送1」，萊爾富也在今（11）日推出限時1天優惠，「無糖雪碧寶特瓶」、「悅氏Light鹼性水」皆享買1送1，而「百事可樂」買1送1更加碼優惠至3月17日。

萊爾富跟進推出中華隊獲勝快閃優惠，其中「無糖雪碧寶特瓶」、「悅氏Light鹼性水」在3月11日限時1天「買1送1」；而「百事可樂」則加碼到3月17日都是「買1送1」，讓球迷持續為中華隊加油。

▲慶WBC世界棒球經典賽分組賽中華隊力克義大利拿下首勝，7-11門市推出美式買1送1。（圖／7-11提供）

7-11在稍早也宣布，11日將推出單日限定優惠，門市有「CITY CAFE濃萃美式」與「CITY PRIMA精品美式」同品項買1送1；OPEN POINT APP行動隨時取則有限量優惠，「CITY CAFE特大杯美式」與「CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾」同品項買2送2，另還有Cheers EX強氣泡水500ml買2送2以及指定樂事洋芋片6件75折。

