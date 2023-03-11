貨車逆撞2機車1死！女大生回憶「跳車逃命瞬間」：感覺世界都停止

記者趙蔡州／綜合報導

高雄市8日發生死亡車禍，一輛小貨車行經仁武區186甲縣道，在過彎時突然失控，整輛車衝到對向車道，迎面撞上2輛機車，其中第1位騎士閃避不及被撞身亡，第2位女騎士跳車躲過一劫。女騎士事後表示，車禍發生時她腦袋一片空白，眼見即將要被貨車撞上，腦中沒有太多想法，就是想趕快跳開逃命。

▲小貨車失控撞上2機車，其中1名女騎士及時跳車，保住一命。（圖／記者吳奕靖翻攝）

事件發生在8日中午12點30分左右，22歲林姓男子駕駛的小貨車行經仁武區學府路（186甲縣道），在過彎時疑似車速過快，失控衝向對面車道，高速迎面撞上2輛機車，造成第1位騎士22歲李姓男大生當場重傷，送醫後因傷勢過重宣告不治，第2位王姓女騎士則跳車躲過一劫。

22歲李姓死者是台北人，離鄉到高雄義守大學讀書，平時在校表現優異，也累積3支小功，如今車禍意外喪命，讓學校師生相當遺憾。義守大學表示，事發第一時間即派員趕赴現場與醫院，並立即啟動協助與關懷機制，全程陪同家屬協助處理後續事宜，提供慰問金以表關心，同時也安排輔導人員安撫同學。

▼貨車過彎時失控撞上2機車，造成22歲李姓男大生重傷，送醫搶救後仍傷重不治。（圖／記者吳奕靖翻攝）

至於事件另一位受波及的女騎士亦是本校學生，雖然車禍當時未受到任何外傷，本校一樣啟動關懷機制關懷與關心。根據TVBS新聞網報導，王女目前就讀義守大學醫學系二年級，她表示當時下課騎車要回宿舍，沒想到途中碰上恐怖車禍，當時她立刻急剎，發現貨車還是往她衝來，就趕緊跳車往後方逃命，當時腦袋瞬間閃過許多畫面，但她完全沒有辦法思考，感覺好像當時整個世界都停止了。