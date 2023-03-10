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品牌之戰！iROO找小S代言卻冒出極似商標　AROO輸了要消失再賠錢

▲▼偉溢公司註冊AROO商標含圖，但對外常直接使用「AROO」4字行銷服飾，被擁有iROO商標的同行依洛公司提告禁用。（圖／記者黃哲民攝）

▲偉溢公司註冊AROO商標含圖，但對外常直接使用「AROO」4字行銷服飾，被擁有iROO商標的同行依洛公司提告禁用。（圖／翻攝判決書）

記者黃哲民／台北報導

日籍藝人夢多代言的台灣機能健身服飾品牌AROO，被控與藝人小S代言過的台灣女裝品牌iROO商標外觀近似，經營iROO的依洛公司主張消費者已被混淆，提告要求經營AROO的偉溢公司禁用「AROO」4字行銷，偉溢抗辯彼此兩者外觀差異明顯，法官審理認為iROO雖非著名商標，但在消費市場有一定能見度，判偉溢公司不得在服飾商品、服務與廣告繼續使用「AROO」4字，並須註銷官網的AROO網域名稱，還得賠償依洛250萬元，可上訴。

偉溢公司成立於2011年，主攻機能健身服裝，號稱「專為健人打造」，以男裝居多，2018年9月起使用「AROO」字樣行銷，隔年註冊的商標，是在「AR」與「OO」中間，或「AROO」4字最前端，各加上1個斯巴達頭盔圖樣，但官網網域、購物網站開設賣場或銷售服飾商品上，仍常直接用「AROO」4字。

▲▼偉溢公司註冊AROO商標含圖，但對外常直接使用「AROO」4字行銷服飾，被擁有iROO商標的同行依洛公司提告禁用。（圖／記者黃哲民攝）

▲偉溢公司註冊AROO商標含圖，但對外常直接使用「AROO」4字行銷服飾，被擁有iROO商標的同行依洛公司提告禁用。（圖／翻攝判決書）

iROO商標在2000年註冊，原申請人於2006年移轉給依洛公司，主力商品為輕奢時尚女裝，另順應潮流推出機能材質服飾，有實體店面和官網平台，曾找藝人小S代言。

依洛提告自稱iROO是消費者熟悉的「著名商標」，在國內與新加坡有多間門市，並經營線上購物、臉書與Instagram及Youtube等社群平台，也和知名藝人、網紅合作，是多項賽事官方供應商或合作商，偉溢使用「AROO」4字外觀和iROO近似，甚至有顧客來依洛問偉溢的商品，可見已因近似而產生混淆，商標識別性有遭減損之虞。

依洛要求偉溢不得在服飾商品或其他類似商品、服務與廣告繼續使用「AROO」4字，現已使用者須除去，也不得使用相同或近似iROO字樣做為網站、網域或電商平台帳號名稱，還應註銷現有「aroo.com.tw」的網域名稱登記，依洛並向偉溢求償250萬元。

偉溢抗辯「AROO」跟「iROO」字型讀音不同、很容易分辨，AROO賣男性機能健身衣，依洛賣女性時尚服飾，市場區隔清楚、通路完全不一樣，毫無混淆誤認之虞，何況依洛沒舉證iROO是「著名商標」，不應要求偉溢禁用「AROO」4字，更無權要求賠償。

法官審理認為，商標的作用是表彰商品或服務的來源，偉溢慣用「AROO」4字於商品、包裝與服務上，等於把這4字直接當成商標使用，但和依洛的商標文字都有「ROO」，且依洛的商標「i」設計斜靠後3字，與偉溢的「A」字呈現相近視覺效果、差異很微小。

此外，iROO可讀成「伊路」或「埃路」，跟AROO的讀音也相近，法官認為兩者確實高度近似，且都用於服飾商品與服務，消費者易受混淆，依洛並舉證有消費者在臉書粉絲頁發問「AROO折扣碼可以在你們官網使用嗎」、「請問你們AROO還有出類似照片中可內搭穿的女性健身服嗎」，可見已有誤認事實。

▲▼偉溢公司註冊AROO商標含圖，但對外常直接使用「AROO」4字行銷服飾，被擁有iROO商標的同行依洛公司提告禁用。（圖／記者黃哲民攝）

▲偉溢公司註冊AROO商標含圖，但對外常直接使用「AROO」4字行銷服飾，被擁有iROO商標的同行依洛公司提告禁用。（圖／翻攝判決書）

法官指出，iROO雖不算《商標法》所稱「著名商標」，在消費市場仍有一定能見度，偉溢若繼續使用「AROO」4字行銷，易讓消費者誤認雙方商品是同一來源，何況偉溢註冊的商標有頭盔圖案、具有識別性，因此判決偉溢不得在服飾商品、類似商品或服務與廣告、網路名稱，繼續使用「AROO」4字或相同、近似「iROO」字樣行銷，並應註銷「aroo.com.tw」的網域名稱登記。

此外，法官認為偉溢使用註冊商標至少比依洛晚了13年，有能力注意同行所用商標卻疏於查證，應負侵權賠償責任，依偉溢官網商品標價計算每件單價829元，共賣出316萬餘元，遠低於依洛求償數字，判偉溢公司與陳姓負責人連帶賠償依洛250萬元，可上訴。

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