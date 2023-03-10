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男家教「誘姦13歲少女」！相差19歲　趁上課時間偷壞壞　

▲▼男老師,女學生,女高中生。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲男家教誘姦女學生得逞，甚至還錄影將兩人的性交過程拍下。圖非當事人。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者王佩翊／編譯

日本一名男家教多次趁著授課時間誘姦13歲的女學生，甚至將性交過程錄影留念，因此被判3年徒刑。法官指出，男子假借談心博取少女信任後，取得對方好感，並發生性行為，對於未成年被害人的身心健全造成巨大影響。

根據《京都新聞》報導，被告在2018年10月起的2年半內，先後12次與當時年僅13歲的女學生發生性行為，並且在2020年5月至2021年3月間，將兩人性交的畫面用智慧型手機錄影，保存於平板電腦中，因此被依違反兒童福祉法起訴。

該案10日在京都地方法院開庭審理，檢方最初向法官求處6年有期徒刑，而法官安永武央認為，被告濫用自己身為家教老師的身分，對少女伸出狼爪，罪刑深重，因此判處3年定讞。

法官安永武央在判決書中指出，被告身為家教老師，假借與少女談心、聆聽對方煩惱，來博取少女的信任，並讓少女對自己產生好感，進一步誘使少女答應與自己性交。而他本人比被害人年紀大了19歲，卻對性知識與經驗仍不成熟的未成年女學生伸出狼爪，甚至重複犯罪，對被害人的身心健全形成巨大阻礙。

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