首戰被打爆...球迷慘賠30萬　運彩投注支持中華隊狂掉30%

▲何昱奇透露，首戰之後整體投注支持中華隊的比例已下降30%。（示意圖／資料照／記者李毓康攝）

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

中華隊WBC首戰慘敗巴拿馬，國人對中華隊的失望，顯示在台灣運彩投注狀況。中華民國運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇透露，WBC首戰最高有人下注到30萬元支持中華隊，但今晚之戰平均僅下注5000至3萬元，且整體投注支持中華隊的比例已下降30%，不過還是希望中華隊可展現韌性，揮出好成績。

10日晚間中華隊對上義大利，中華隊推出富邦悍將隊的江少慶先發，對決義大利擁MLB資歷的投手卡斯特拉尼（Ryan Castellani），台灣運彩開盤，義大利不讓分贏球賠率僅1.4倍、中華隊則是2.3倍；讓分盤投注義大利-1.5，賠率1.65倍、台灣+1.5，賠率1.85倍。

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何昱奇表示，根據目前合法運彩的統計顯示，今天銷售投注狀況，投注中華隊的比例已經下降至30%，因為球迷已經無法接受繼續支持愛國，因為上一戰被海K的情況下，球迷與彩迷紛紛轉而青睞義大利隊，加上昨日義大利贏了擁有許多大聯盟級的紅色閃電古巴，更是讓投注義大利贏的人增長許多。

何昱奇說，今日中華隊是否能扭轉劣勢，能在主場開胡勝利，最重要還是投手群的調度方式，因為球迷承受不起國球這樣的差距，相信今日教練團應該有制定新的措施來迎戰義大利。

何昱奇指出，對於中華隊而言，昨晚看完義古大戰後，應該有做足對手義大利的賽前分析，只要心裡建設層面足夠，要敢面對打者，且不像上一戰出現過多保送，這場比賽中華隊應該還有一線生機，畢竟在我們的主場比賽，況且資金面也不會在中華隊身上，希望中華隊今天將士用命打出好成績。