礁溪老爺酒店大火！傳泡沫系統無法出水滅火　消防局：非事實

▲▼消防局經查礁溪老爺酒店9日火警案，相關消防設備啟動機制OK。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭礁溪老爺酒店，9日晚7時零3許傳出火警意外事件，有媒體報導：「地下室泡沫滅火系統無法出水滅火一節」，宜蘭消防局指出，經查泡沫滅火系統位於地下二、三樓停車場，並非起火處，且固定式泡沫滅火設備已啟動。

宜蘭消防局表示，有關礁溪老爺酒店於9日19時3分許地下一樓火警案，經查消防安全設備啟動情形如下：

一、消防局接獲報案立即派遣第一大隊、特搜大隊、宜蘭、壯圍、頭城、礁溪分隊救災人車前往搶救，19時13分抵達現場，19時42分火勢控制、20時50分火勢撲滅。

經查，起火處為地下一樓廚房油鍋起火，延燒排油煙管引起火災，燒毀地下一樓廚房，現場無人員受困及受傷，詳細起火原因由火災調查科調查中。

二、有關媒體報導地下室泡沫滅火系統無法出水滅火一節，經查泡沫滅火系統位於地下二、三樓，並非起火處。火警發生後，消防局立即派員調查礁溪老爺酒店消防安全設備啟動情形如下：

1、地下一樓密閉濕式自動撒水設備，已啟動。

2、地下一樓廚房乾粉簡易自動滅火設備，已啟動。

3、地下二樓、三樓停車場固定式泡沫滅火設備，已啟動。

4、地下室排煙設備-已啟動。

5、室內消防栓設備-已啟動。