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台灣尿毒症世界第一！醫曝腎臟病5症狀　有2項以上速就醫

▲花蓮慈院舉辦「世界腎臟日—全民腎康」宣導，大家握拳指出腎臟在肋骨邊緣位置，邀請民眾一起加入護腎行列。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院舉辦「世界腎臟日—全民腎康」宣導，大家握拳指出腎臟在肋骨邊緣位置，邀請民眾一起加入護腎行列。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院腎臟內科團隊9日在大廳舉辦「世界腎臟日—全民腎康」宣導，鄧子聰醫師提醒控制三高慢性病之外，「泡、水、高、貧、倦」是腎臟病的標準症狀，包括小便泡泡十五分鐘到半小時還沒消失可能就是蛋白尿，以及水腫、高血壓、不明原因貧血、疲倦等若出現兩項以上症狀，就可能罹患腎臟病，應盡快就醫檢查。

每年三月的第二個星期四為「世界腎臟日」，腎臟內科主任徐邦治表示，慢性腎臟病有高比例會進展成尿毒症，也容易因心血管疾病死亡，台灣尿毒症發生率與盛行率高居世界第一，已有超過九萬名病患，因尿毒症須進行血液透析或腹膜透析治療，但若能早期發現、早期治療、定期追蹤，可以大幅降低腎臟病風險，達到「腎」利人生，世界腎臟日活動就是宣導保護腎臟的重要，以達到「全民腎康」的目的。

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▲花蓮慈院舉辦「世界腎臟日—全民腎康」宣導，大家握拳指出腎臟在肋骨邊緣位置，邀請民眾一起加入護腎行列。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

鄧子聰醫師指出，預防腎臟病最好的方法就是「四不一沒有」，不抽菸，不憋尿，不用偏方、草藥、來路不明的藥丸，不用非醫師處方的止痛藥、抗生素或減肥藥。

腎臟具有排毒、調解水分、維持電解質和酸鹼平衡、製造紅血球、活化維他命D、腎素調解血壓等多項功能，鄧醫師提醒，不明原因貧血，可能是腎臟出問題，腎素與高血壓調節有關，所以腎不好也會影響血壓。

腎臟疾病的初期是沒有明顯症狀，鄧子聰醫師指出，有將近八至九成的病友都沒發現腎臟健康出問題，真的發生尿毒、皮膚癢、喘等症狀時，大概都進入第四期重度慢性腎衰竭，甚至有些病友得接受「洗腎」治療。

▲花蓮慈院舉辦「世界腎臟日—全民腎康」宣導，大家握拳指出腎臟在肋骨邊緣位置，邀請民眾一起加入護腎行列。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

世界腎臟日，也邀小朋友加入護腎行列當小勇士。

鄧醫師指出，預防腎臟病最好的方法就是「四不一沒有」，不抽菸，不憋尿並適當喝水，不用偏方、草藥、來路不明的藥丸，不用非醫師處方的止痛藥、抗生素或減肥藥。

「泡、水、高、貧、倦」是腎臟病的標準症狀，鄧子聰說，包括小便泡泡十五分鐘到半小時還沒消失可能就是蛋白尿，另外水腫的典型症狀是以指壓皮膚後沒回彈，「高」是高血壓、「貧」是不明原因貧血、「倦」就是疲倦想睡，若出現兩項以上症狀，就應盡快到醫院檢查。

▲花蓮慈院舉辦「世界腎臟日—全民腎康」宣導，大家握拳指出腎臟在肋骨邊緣位置，邀請民眾一起加入護腎行列。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

腎臟內科主任徐邦治（左二）、血液透析中心主任王智賢（右二）一起加入宣導，強調，保持每天運動習慣，才能改善慢性病。

鄧醫師也舉例，一位七十歲老先生，因嚴重水腫住院，不僅有嚴重的泡泡尿，還發現罹患糖尿病的病人沒有好好控制，血糖值高達五、六百mg/dL，住院治療後，不僅血糖降下來，泡泡尿與水腫也明顯獲改善。

鄧醫師呼籲，患有高血壓、高血糖、高血脂的病人，五年內罹患腎臟病的機率是非三高患者的1.7倍、2.4倍及1.6倍，建議有三高的病人，應依照醫師指示服藥；腎病友除控制三高，還要控制蛋白尿及尿酸，同時避免感冒、過度勞累，避免會傷害腎臟的檢查(如顯影劑)、避免吸菸。另坊間常見低鈉鹽是以鉀代替鈉，但因腎臟不好無法排除鉀離子，反而會引發心律不整，建議病人飲食的改變可先諮詢主治醫師，不要貿然決定。

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