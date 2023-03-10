「曹錦輝到底有多扯？」　郭泓志：他比我強！台灣天份最好



記者葉國吏／綜合報導

世界經典賽開打，中華隊首戰慘敗，投手群無法壓制巴拿馬打線狂輸12分，讓不少球迷開始討論中華隊過去強投，最常被點名除了旅美投手王建民外，這次曹錦輝也批踢踢鄉民提及，甚至還被不死鳥郭泓志評為「台灣天份最高的投手」。

批踢踢一篇文章「曹錦輝到底有多扯？」，內文貼出一部影片，內容為曾為旅美投手的「不死鳥」郭泓志影YT影片。內容問到「郭泓志和曹錦輝誰比較強？」對此郭泓志還不猶豫的直接說「曹錦輝比較強」，甚至還說「他天才型。」

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▲前旅美投手曹錦輝。（圖／記者許權毅攝）

郭泓志透露，其實很多國內投手的動作跟技術，都是參考曹錦輝。郭泓志甚至認為，曹錦輝應該是台灣有史以來「天份投球算最好的！」

這部影片也隨著經典賽開打再度引起討論，對此評價有鄉民認為「他說的沒錯阿」、「開拉麵店都可以拼回大聯盟 扯爆」、「可以休息五年回MLB的有多少人」；不過也有人替曹錦輝感到惋惜「都天份型的,但就不自愛」、「他的人生就很像漫畫。」

▲郭泓志談論曹錦輝。（圖／翻攝YouTube／郭董懂不懂）

回顧曹錦輝的過往，16歲他就入選IBA中華青棒代表隊，旅美後也成功在2003年站上大聯盟舞台，同時他也是第一位在大聯盟獲得勝投、擊出安打的台灣球員。不過曹錦輝在2009年涉入黑象事件，最後因罪證不足不起訴處分。2015年曹錦輝重返大聯盟出賽，2017年宣布退休。