慘挖中華隊「經典賽已7連敗」哭了！　球迷點出2字：是致命傷

▲中華隊首戰5比12不敵巴拿馬。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

2023世界棒球經典賽（WBC）中華隊首戰以5：12慘遭巴拿馬血洗，不少球迷直言乾脆轉台，不忍直視這場「洲際慘案」。對此，有鄉民找出中華隊前2屆的低迷戰績，2013年與2017年已吃下6連敗，而2023首戰又輸給巴拿馬，等於跨屆輸了7連敗。就有球迷也不看好預言，「這禮拜有望達成十連敗！」

一名網友在PTT「Baseball板」挖出中華隊前兩屆經典賽的暗黑戰績，2013年對戰韓國、日本與古巴3國時，接連吞下敗仗，時間軸如下：

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2013/3/5 台灣 2:3 韓國

2013/3/8 日本 4:3 台灣

2013/3/9 台灣 0:14 古巴

到了2017年經典賽，中華隊則遇上以色列、荷蘭與韓國，上述三場依舊大量失分，時間軸如下：

2017/3/7 以色列 15:7 台灣

2017/3/8 台灣 5:6 荷蘭

2017/3/9 韓國 11:8 台灣

▲中華隊啦啦隊應援，讓粉絲也相當激動。（圖／記者許靖騏攝）

如今加上本屆首戰出師不利，中華隊以5：12敗給巴拿馬，讓原PO搖頭跨屆統計直呼，「過去十年的經典賽到昨天賽後，累積七連敗持續進行中！」

底下球迷也狂嘆氣，「這禮拜有望達成十連敗」、「輸給日本後，幾乎都爆10分以上」、「2013年對日本最痛」、「投手是致命傷」、「2013年真的好強」、「再三場，剛好十年十連敗」、「當年以色列也是很崩潰阿，第一次被非傳統列強虐慘」、「以色列那場沒印象有什麼神調度，單純是打不贏」。

針對昨日慘輸巴拿馬，總教練林岳平坦言，最大敗筆是保送偏多，「9保送堆壘，形成大量失分，開賽有很大的危機，失分後的投球、控球沒有回穩，是最大失敗因素。」至於是否會調整打線陣容，林岳平回應，不會有太大調整。

另據《中時新聞網》報導，資深球評曾文誠也點出中華隊的落敗關鍵，例如短打未成卻沒有造成雙殺、投手無法掌握好球帶，「調度有問題」，本壘的守護也有缺陷，明明有時間卻沒有攔到球，因此導致失分。

▼網友搖頭預言恐跨屆10連敗。（圖／翻攝PTT）

