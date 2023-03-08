南韓官方首度證實　放行波蘭「蟹式自走砲」供應烏克蘭

▲南韓官方首度證實，讓波蘭可將使用南韓零件製造的蟹式（Krab）自走砲供應給烏克蘭。（圖／路透）



文／中央社

一名韓國國防部防衛事業廳官員今天告訴路透社，韓國政府去年批准出口許可，讓波蘭可將使用韓國零件製造的蟹式（Krab）自走砲供應給烏克蘭。

這段話首度確認，韓國正式默許，至少間接提供烏克蘭武器零件來進行對抗俄羅斯的戰爭。

先前首爾官員拒絕就波蘭蟹式自走砲發表相關評論。這引發外界猜測，韓國是否已經正式同意放行，或只是睜隻眼閉隻眼。

韓國防衛事業廳國際合作處歐亞分部主任金亨哲（Kim Hyoung-cheol，音譯）表示，防衛事業廳轄下國防技術保護局經過審查後，批准這批武器轉移。

金亨哲在防衛事業廳總部受訪時說：「我們內部審查了所有文件，並審視可能的問題…之後我們做出授予波蘭出口許可的決定。」

蟹式自走砲是由波蘭的胡塔斯塔洛瓦沃拉公司（Huta Stalowa Wola）生產，結合韓國的K9雷霆式（K9 Thunder）自走砲底盤、英國航太系統公司（BAE Systems）的砲塔、法國奈克斯特系統公司（Nexter Systems）的155公厘砲管，以及波蘭的射控系統。

俄羅斯去年2月全面侵略烏克蘭後，波蘭在去年5月提供18門蟹式自走砲給烏克蘭，兩國還簽下額外數十門的供應訂單。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）去年指控美國盟邦韓國提供烏克蘭武器，並表示首爾這項決定會破壞雙邊關係。

韓國總統尹錫悅當時回應說，韓國並未供應烏克蘭任何武器。尹錫悅政府表示，這項政策並無改變的計畫。

根據尹錫悅的說法，依照韓國法律，韓國很難直接出售武器給正在發生衝突的國家。而儘管美國與北大西洋公約組織（NATO）對韓國施加越來越大壓力，盼其提供武器與彈藥給烏克蘭，但首爾卻一直不太願意激怒俄羅斯。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）1月訪問首爾時，敦促韓國增加對烏克蘭的軍事支援。他當時表示，俄羅斯入侵烏克蘭後，一些其他國家已經改變原本不提供武器給衝突中國家的政策。